Η νέα λειτουργία απλοποιεί τις ομαδικές παραγγελίες, επιτρέποντας σε κάθε συμμετέχοντα να πληρώνει απευθείας για τα δικά του προϊόντα

Η Wolt παρουσιάζει το Split Payments, μια καινοτόμα λειτουργία που αναβαθμίζει την εμπειρία των ομαδικών παραγγελιών, επιτρέποντας σε κάθε συμμετέχοντα να πληρώνει απευθείας για τα δικά του προϊόντα, με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί.

Μέχρι σήμερα, οι ομαδικές παραγγελίες απαιτούσαν από ένα άτομο να πληρώνει το συνολικό κόστος της παραγγελίας και στη συνέχεια να συλλέγει τα χρήματα από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με το Split Payments, αυτή η μάλλον άβολη διαδικασία ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για καθημερινές περιστάσεις, όπως γεύματα μεταξύ συναδέλφων στο γραφείο, οικογενειακά γεύματα και βραδιές με φίλους στο σπίτι. Τα έξοδα, όπως τα τέλη εξυπηρέτησης και παράδοσης, επιμερίζονται αυτόματα στην ομάδα, ενώ αν ο χρήστης που δημιουργεί την παραγγελία διαθέτει ενεργή συνδρομή Wolt+, η ομάδα μπορεί να επωφεληθεί από μοναδικές προσφορές και δωρεάν ή μειωμένη παράδοση.

Πως λειτουργεί το Split Payments:

Ένα άτομο ξεκινά μια Ομαδική Παραγγελία, επιλέγει Split Payments και μοιράζεται έναν σύνδεσμο πρόσκλησης ή QR code με την υπόλοιπη ομάδα.

Κάθε συμμετέχοντας επιλέγει το δικό του προϊόν.

Ο καθένας επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής που προτιμά.

Η παραγγελία παραδίδεται σε κοινό σημείο.

Σε δήλωσή του, ο Εκπρόσωπος της Wolt Κύπρου, Ανδρέας Παπαγιάννης, ανέφερε πως το Split Payments, αποτελεί μία ακόμη καινοτόμα λειτουργία που εισάγει η Wolt με στόχο να αναβαθμίσει την καθημερινή εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας. «Με το Split Payments βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πελατών μας, προσφέροντας μια απλοποιημένη και ευχάριστη εμπειρία κατά τη διάρκεια ομαδικών παραγγελιών», συμπλήρωσε.

Το Split Payments εντάσσεται σε μια σειρά υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή εμπειρία των πελατών πιο εύκολη, απλή και ευέλικτη. Άλλες υπηρεσίες με ανάλογη φιλοσοφία είναι το Wolt Gifting, που επιτρέπει στους πελάτες να στέλνουν παραγγελίες με προσωπικό μήνυμα, το Wolt for Work που προσφέρει λύσεις για εταιρικά γεύματα και το Scheduled Orders, που επιτρέπει τον προγραμματισμό παραδόσεων εκ των προτέρων.

Σχετικά με τη Wolt:

Η Wolt αποτελεί μία από τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες τοπικού εμπορίου παγκοσμίως, συνδέοντας εκατομμύρια καταναλωτές με εστιατόρια, supermarkets και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Με αποστολή να κάνει τις πόλεις καλύτερες, ενισχύει τις τοπικές οικονομίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες της. Από το 2022 η Wolt αποτελεί μέρος της DoorDash, ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στον τομέα του local commerce διεθνώς, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της και την παρουσία της σε περισσότερες από 30 χώρες. Στην Κύπρο δραστηριοποιείται από το 2020 και σήμερα έχει παρουσία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Επαρχία Αμμοχώστου. Με επίκεντρο την καινοτομία και την τεχνολογία, υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου, προσφέροντας στις επιχειρήσεις νέα κανάλια ανάπτυξης και στους καταναλωτές μια γρήγορη, αξιόπιστη και σύγχρονη εμπειρία αγορών.