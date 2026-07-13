Η μετοχή της Dell, πολυεθνικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με έδρα τις ΗΠΑ, εκτοξεύτηκε αρχές της εβδομάδας, μετά που ο Πρόεδρος Τραμπ (Donald Trump) απηύθυνε δημόσια έκκληση στους Αμερικανούς να αγοράσουν έναν υπολογιστή αυτής της εταιρείας!

Η αύξηση της αξίας των μετοχών της Dell, μετά την παρότρυνση Τραμπ στους καταναλωτές, ανήλθε στο 9% στα πρώτα στάδια της συνεδρίασης του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Η… διαφήμιση της Dell από τον Τραμπ έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, για την παρουσίαση ενός προγράμματος παραχώρησης χορηγιών σε παιδιά στις ΗΠΑ (trumpAccounts.gov). Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη γενναία δωρεά, ύψους 6,25 δισ., που έκαναν ο ιδρυτής της εταιρείας Μάικλ Ντελ και η σύζυγός του, Σούζαν Ντελ, για στήριξη του προγράμματος χορηγιών.

Όπως έγραψε το Business Insider, ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τους τελευταίους τρεις μήνες μετοχές της Dell, αξίας πάνω από ένα δισ. δολάρια…

Πάντως, η μετοχή της Dell κατέγραψε πολύ μεγάλη αύξηση πριν ακόμα μιλήσει με καλά λόγια γι’ αυτήν ο Τραμπ. Μέσα στο 2026 είχε αύξηση 230%, κυρίως λόγω τεράστιας ζήτησης για υποδομές και servers για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τον Ιανουάριο του 2026 η τιμή της μετοχής Dell ήταν περίπου 114 δολάρια και τον Ιούνιο είχε ήδη εκτιναχθεί στα 470 δολάρια.

INS