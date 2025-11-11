Τον Μάρτιο του 2024, η Dell Technologies παρουσίασε το “AI Factory with Nvidia”, μια συνεργασία που συνδυάζει τους servers και τα δίκτυα της Dell με τους ημιαγωγούς και το λογισμικό της Nvidia, με στόχο την παραγωγή προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης για άλλες επιχειρήσεις. Όπως όλες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, έτσι και η Dell έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην τεχνητή νοημοσύνη — και η μετοχή της έχει τετραπλασιαστεί σε αξία από τις αρχές του 2023.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία με το όνομα TSS Inc. έχει αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερος νικητής. Τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Dell ανέδειξε την TSS ως “first choice partner” για την κορυφαία της επίδοση στην ενσωμάτωση data centers, η κεφαλαιοποίησή της ανερχόταν μόλις στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Τον Οκτώβριο του 2024, όμως, η TSS υπέγραψε πολυετή συμφωνία με τη Dell για την ενσωμάτωση racks εξυπηρετητών με δυνατότητες AI — και σήμερα η αξία της εταιρείας φτάνει τα 440 εκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή της έχει εκτοξευθεί κατά 6.000% από την αρχή του προηγούμενου έτους, χάρη στον πολύτιμο πελάτη της.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2024, η TSS αποκάλυψε ότι το 99% των εσόδων της (148 εκατ. δολάρια) προήλθε από έναν και μόνο πελάτη τύπου OEM (original equipment manufacturer). Τα έσοδα της TSS σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία σημείωσε 143 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις — αύξηση 410% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από το τμήμα “procurement services”, δηλαδή την εκτέλεση παραγγελιών για εξειδικευμένα κοντέινερ και εξαρτήματα που χρειάζεται η Dell για συμβόλαια με οργανισμούς όπως το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Ωστόσο, το πιο κερδοφόρο κομμάτι της δραστηριότητάς της είναι το “rack integration” — η κατασκευή και καλωδίωση εξυπηρετητών, συμπεριλαμβανομένων των όλο και πιο περίπλοκων συστημάτων ψύξης και υδραυλικών που απαιτούνται για μεγαλύτερη ενεργειακή ισχύ.

Η TSS δεν κατονομάζει επίσημα τον βασικό πελάτη της, αλλά είναι κοινό μυστικό στους αναλυτές ότι πρόκειται για τη Dell (με έσοδα 101 δισ. δολαρίων). Μέχρι πρόσφατα, η TSS είχε έδρα στο Round Rock του Τέξας, λίγα χιλιόμετρα από τα κεντρικά γραφεία της Dell. Η ταχύτατη ανάπτυξη την οδήγησε στη μεταφορά της 19 και πλέον χιλιόμετρα μακριά, σε μια εγκατάσταση διπλάσιας έκτασης στο προάστιο Georgetown του Όστιν. Ο διευθύνων σύμβουλος Darryll Dewan εργάστηκε για μια δεκαετία στη Dell πριν αναλάβει την TSS τον Νοέμβριο του 2022.

“Όλοι ρωτούν γιατί ο πελάτης μας δεν κάνει μόνος του αυτή τη δουλειά ή δεν μας εξαγοράζει, και η απάντηση είναι απλή: είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε”, δηλώνει ο Peter Woodward, πρόεδρος της TSS, του οποίου το ποσοστό 10,5% μέσω της MHW Capital Management αξίζει πλέον πάνω από 40 εκατ. δολάρια. “Έχουν κάποιες εσωτερικές δυνατότητες, αλλά εμείς εξακολουθούμε να καλύπτουμε ένα σημαντικό μέρος των αναγκών τους — και αυτό δύσκολα θα αλλάξει”.

Ο Woodward εκτιμά ότι η TSS θα επεκτείνει σύντομα τη δυναμικότητά της ώστε να εξυπηρετεί και άλλους πελάτες, στοχεύοντας σε παρόχους cloud όπως οι Amazon, Microsoft και Oracle. Χάρη στη συνεργασία της με τη Dell, η TSS κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes για τις πιο επιτυχημένες μικρές αμερικανικές εταιρείες του 2025.

Οι μικρομεσαίοι… “πρωταθλητές”



Για να δημιουργηθεί η λίστα των 100 κορυφαίων μικρομεσαίων εταιρειών/μετοχών, το Forbes ανέλυσε περίπου 1.400 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μεταξύ 300 εκατ. και 5 δισ. δολαρίων — αυξάνοντας το ανώτατο όριο από τα 2 δισ. λόγω της ανόδου της μέσης αξίας στον δείκτη Russell 2000, η οποία πλέον φτάνει τα 4,3 δισ. δολάρια.

Αποκλείστηκαν εταιρείες με τιμή μετοχής κάτω των 5 δολαρίων ή με πτώση εσόδων τους τελευταίους 12 μήνες. Οι υπόλοιπες 621 εταιρείες κατατάχθηκαν βάσει απόδοσης μετοχής, ανάπτυξης πωλήσεων, απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και αύξησης κερδών την τελευταία πενταετία — με μεγαλύτερη βαρύτητα στα στοιχεία του τελευταίου έτους. Εξαιρέθηκαν επίσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, REITs, εταιρείες κοινής ωφέλειας, royalty trusts και limited partnerships.

Ο δείκτης Russell 2000 παραμένει πίσω σε σχέση με τον S&P 500, με άνοδο 9% φέτος έναντι 14% του S&P 500. Αν και τον Οκτώβριο έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό τετραετίας, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα με τον Νοέμβριο του 2021, ενώ ο S&P έχει ενισχυθεί 43% στο ίδιο διάστημα. Οι διαχειριστές μικρών funds ελπίζουν ότι η υιοθέτηση της AI θα αντιστρέψει αυτή την τάση.

“Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει δυσανάλογα τις μικρές εταιρείες, επειδή είναι πιο ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν γρηγορότερα στις νέες ροές εργασίας”, δηλώνει ο Ken Farsalas, διαχειριστής του Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (1,7 δισ. δολάρια σε ενεργητικό). “Οι μεγάλες εταιρείες είναι δυσκίνητες, γεμάτες γραφειοκρατία — είναι σαν να προσπαθείς να στρίψεις ένα δεξαμενόπλοιο σε ένα ποτάμι”.

Για επενδυτές που αναζητούν μικρές εταιρείες με πιο διαφοροποιημένη πελατεία από την TSS, η λίστα του Forbes περιλαμβάνει αρκετές επιλογές. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Innodata από το Ridgefield Park του Νιου Τζέρσεϊ, μια εταιρεία μηχανικής δεδομένων με κεφαλαιοποίηση 2 δισ. δολαρίων, που παρέχει τεράστιους όγκους data σε τεχνολογικούς κολοσσούς για την εκπαίδευση των AI μοντέλων τους. Η Innodata, εισηγμένη από το 1992 και υπό τη διοίκηση του Jack Abuhoff από το 1997, γνώρισε εκρηκτική άνοδο τα τελευταία τρία χρόνια χάρη στην άνθηση της AI.

Τα έσοδά της, 228 εκατ. δολάρια, έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, αποφέροντας 43 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη, ενώ στους πελάτες της περιλαμβάνονται πέντε από τους επτά “Magnificent Seven” τεχνολογικούς γίγαντες. Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά 2.000% από τις αρχές του 2023. Αντίθετα, μη εισηγμένες ανταγωνίστριες όπως οι Scale AI και Surge AI έχουν μεγαλύτερες αποτιμήσεις, ωστόσο η πώληση του 49% της Scale στη Meta τον Ιούνιο του 2025 με αποτίμηση 29 δισ. δολαρίων ίσως ωθήσει άλλους τεχνολογικούς παίκτες να στραφούν προς την Innodata.

“Πρόκειται για εξαιρετικές εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα. Η Innodata ήταν μια “κρυμμένη αξία”, αλλά κατάφερε να τοποθετηθεί ιδανικά για να αξιοποιήσει την ευκαιρία”, δηλώνει ο Dan Ives, επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας στη Wedbush. “Ήταν ένα διαμάντι που οι επενδυτές ανακάλυψαν πολύ αργά”.

Στις πρώτες 20 θέσεις της λίστας βρίσκονται επίσης εταιρείες όπως οι Power Solutions International, Argan, Graham Corp. και Powell Industries, οι οποίες παρέχουν υποδομές ενέργειας για data centers και έχουν δει τις μετοχές τους να εκτοξεύονται. Η ACM Research, προμηθεύτρια εξοπλισμού καθαρισμού για κατασκευαστές μικροτσίπ, κατατάσσεται 24η, με άνοδο 120% τον τελευταίο χρόνο. Η Ambarella, κατασκευάστρια ημιαγωγών για “edge computing” — την εκτέλεση AI εργασιών απευθείας στις συσκευές — σημείωσε πιο ήπια άνοδο 25%, καταλαμβάνοντας την 88η θέση.

Οι επενδυτές ανάπτυξης μπορούν επίσης να κοιτάξουν προς την Amprius Technologies, εταιρεία μπαταριών με έδρα το Fremont της Καλιφόρνια, που ειδικεύεται σε drones και ρομποτικές εφαρμογές. Παρότι μετά τη δημόσια εγγραφή της το 2022 έχασε το 93% της αξίας της έως τον Σεπτέμβριο του 2024, έκτοτε έχει ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος, με άνοδο 1.500%, παρά τα μόλις 33 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα. Κατατάσσεται 82η στη λίστα.

Παρομοίως, η Ondas Holdings, κατασκευάστρια drones με έδρα τη Βοστώνη, έχει μόλις 16 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις, αλλά η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί κατά 600% το τελευταίο έτος, εκτινάσσοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 1,5 δισ. δολάρια και τοποθετώντας την στην 79η θέση.

Τέλος, για τους επενδυτές που φοβούνται ότι η “τρέλα” της AI στην αγορά θα τερματιστεί σύντομα, υπάρχει και μια πιο αμυντική επιλογή: η Universal Technical Institute στο Φοίνιξ της Αριζόνα, ένα δίκτυο ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών με 20.000 φοιτητές πλήρους φοίτησης σε ειδικότητες όπως συγκολλήσεις, νοσηλευτική ή επισκευή αυτοκινήτων. Με ετήσια έσοδα 809 εκατ. δολάρια (+15% ετησίως) και χαμηλό δείκτη τιμής προς πωλήσεις (<2), η μετοχή της έχει διπλασιαστεί σε αξία από τον Ιούνιο του 2024, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι περισσότεροι φοιτητές θα στραφούν σε επαγγέλματα λιγότερο ευάλωτα στην τεχνητή νοημοσύνη από τα γραφειακά.

Forbes