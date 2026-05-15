Σχετικά με δημόσιες τοποθετήσεις για τη μεθοδολογία και το πώς θα αποζημιωθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν τα εξής:

Οι κατηγορίες αποζημίωσης για την αξία των ζώων που θανατώθηκαν, διαμορφώθηκαν από Επιτροπές καθορισμού ανώτατων τιμών Αποζημίωσης που διορίστηκαν από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στην κατηγοριοποίηση των ζώων λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που αφορούν:

1. τη φυλή,

2. τη γενετική αξία,

3. την παραγωγική κατάσταση,

4. την ηλικία των ζώων.

Πέραν των πιο πάνω στοιχείων, το ύψος των τιμών διαμορφώθηκε με ενεργό εμπλοκή λειτουργών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών αλλά και την ενεργό συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της Υπουργού Γεωργίας.

Στην τιμή των ζώων λήφθηκε υπόψη και η αγοραία αξία των ζώων γι’ αυτό και ζητήθηκαν και κατατέθηκαν ενδεικτικά τιμολόγια από κτηνοτρόφους ώστε να καθοριστούν ανάλογα οι τιμές.

Παράλληλα, η εξατομικευμένη αποζημίωση για κάθε ένα ζώο που θανατώθηκε, έγινε με επί τόπου εκτίμηση της κατάστασής του από Τριμελείς Επιτροπές Αποζημίωσης οι οποίες επίσης διορίστηκαν από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η τελική εκτίμηση της αξίας των ζώων έγινε στη βάση των κατηγοριών που είχαν καθοριστεί από την επιτροπή Ανώτατων Τιμών λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά κάθε ζώου ξεχωριστά.

Πέραν της αποζημίωσης ανά ζώο, οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν 100% αποζημίωση για την αξία του γάλακτος και των ζωοτροφών που έχουν κατασχεθεί και καταστραφεί επί τόπου, στη βάση των πρόσφατων τιμολογίων των κτηνοτρόφων πριν την εμφάνιση του κρούσματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πραγματικά παραδείγματα για αποζημιώσεις αγελαδοτρόφων:

1) Σε μονάδα με 269 βοοειδή που θανατώθηκαν, καταβλήθηκαν 476.280 ευρώ για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση του κτηνοτρόφου προστίθενται 22.632 ευρώ για την καταστροφή ζωοτροφών και 10.087 ευρώ για την καταστροφή του γάλακτος.

2) Σε άλλη μονάδα με 195 βοοειδή που θανατώθηκαν καταβλήθηκαν 350.000 ευρώ για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση του κτηνοτρόφου προστίθενται 2.354 ευρώ για την καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 4.741 ευρώ για την καταστροφή του γάλακτος.

Αντίστοιχα αναφέρονται τα εξής πραγματικά παραδείγματα για αποζημιώσεις αιγοπροβατοτρόφων:

1) Σε μονάδα με 1368 αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν καταβλήθηκαν 306.569 ευρώ για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση του κτηνοτρόφου προστίθενται, 14.831 ευρώ για την καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 32.206 ευρώ για την καταστροφή του γάλακτος.

2) Σε μονάδα με 212 αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν καταβλήθηκαν 47.489 ευρώ για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση του κτηνοτρόφου προστίθενται, 7.493 ευρώ για την καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 286 ευρώ για την καταστροφή του γάλακτος.

3) Σε μονάδα με 83 αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν, καταβλήθηκαν 15.995 ευρώ για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση του κτηνοτρόφου θα προστεθούν αποζημίωση σανού. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν προέβη σε καταστροφή γάλακτος και ως εκ τούτου δεν προστίθεται αποζημίωση για γάλα.

Υπενθυμίζεται ότι για τα αιγοπρόβατα, οι τιμές αποζημίωσης είναι από €47 έως €420, για τα βοοειδή, από €150 έως και €2.500, και για χοίρους από €35 έως €5000.

Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν εντός Μαΐου.

Πέραν των πιο πάνω, οι κτηνοτρόφοι, εάν επιθυμούν να επαναδραστηριοποιήσουν θα λάβουν:

1.Στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, μέχρι οι μονάδες τους να επανέλθουν πλήρως στην παραγωγή. Η απώλεια εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τα εργατικά, τα πάγια έξοδα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, οικονομικές υποχρεώσεις κ.ά. ώστε να είναι δίκαιη και στη βάση των πραγματικών αναγκών των κτηνοτρόφων.

2. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας στη βάση Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης. Τα κριτήρια και οι οικονομικές παράμετροι του Σχεδίου για εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα βασιστούν στα πορίσματα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον κ. Μαλά. Η οικονομική στήριξη θα καθοριστεί με βάση την γενετική αξία, την παραγωγικότητα, την ηλικία κτλ του ζώου και θα τεθεί ανώτατή αξία (ποσό) ανά κατηγορία ζώου. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό αποζημίωσης που θα έχουν λάβει οι κτηνοτρόφοι για τις θανατώσεις, το κράτος θα επιδοτήσει τη διαφορά σε ποσοστό που θα καθοριστεί.

3. Κάλυψη του κόστους της σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης, για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

Πέραν των πιο πάνω για κάθε κτηνοτρόφο θα οριστεί κρατικός λειτουργός για στήριξη και καθοδήγηση στην ανασυγκρότηση της μονάδας του, ώστε η επόμενη μέρα να χτιστεί με σωστό, βιώσιμο σχεδιασμό και ασφάλεια.

Το συνολικό ποσό για στήριξη των κτηνοτρόφων μας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €35,6 εκατομμύρια.