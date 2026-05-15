«Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στη μεροληψία», είπε σε νέα της ανάρτηση η Βουλευτής του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του Omega Στέλλα Σάββα.

«Η εκπομπή της κ. Σάββα, ήταν μεροληπτική», υποστήριξε η κ. Χαραλαμπίδου, σχολιάζοντας ότι «ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη η όχι».

«Επαναλαμβάνω, κανένας από εμάς που εκτιθέμεθα στη δημόσια σφαίρα, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, δεν είναι υπεράνω κριτικής. Άλλο όμως η ελευθερία έκφρασης, άλλο η κριτική», τονίζει η κ. Χαραλαμπίδου.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση της: