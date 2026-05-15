Με μια πορεία που ξεπερνά τα 15 χρόνια και παρουσία σε 190 χώρες, ο Όμιλος XM έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον δυναμικούς και αναγνωρίσιμους διεθνείς παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών συναλλαγών, εξυπηρετώντας σήμερα περισσότερους από 20 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 30 γλώσσες, μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ρυθμιζόμενων οντοτήτων και προηγμένων τεχνολογικών υποδομών. Μέσω των πλατφορμών του, ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, επιτρέποντας τη διαπραγμάτευση Συμβολαίων Διαφοράς (CFDs) σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως συνάλλαγμα, δείκτες, εμπορεύματα και μετοχές, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση του σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Η ισχυρή αυτή παρουσία αντικατοπτρίζεται και στις διακρίσεις που έχει λάβει η εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται στους πιο πολυβραβευμένους brokers παγκοσμίως, έχοντας αποσπάσει συνολικά 53 βραβεία από την ίδρυσή της, με πιο πρόσφατες αναγνωρίσεις αυτές του καλύτερου Forex Broker σε Ευρώπη, Αυστραλασία και Μέση Ανατολή, καθώς και του broker με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πορείας διαδραματίζει η στρατηγική προσήλωση της XM στους ανθρώπους της, στοιχείο που, όπως αναδεικνύεται και μέσα από τη συνεχή διεθνή αναγνώριση, αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.700 εργαζομένους παγκοσμίως και συνεχίζει να επεκτείνεται, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφει σταθερά κορυφαίες επιδόσεις ως εργοδότης, κατακτώντας για πέμπτη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στη λίστα Best Workplaces™ Κύπρου 2026 στην κατηγορία μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κουλτούρα της XM δεν αντιμετωπίζεται ως ένα δευτερεύον στοιχείο, αλλά ως βασικός μοχλός απόδοσης, εμπιστοσύνης και διαφοροποίησης», δήλωσε η Σταύρη Μόρτη, co-CEO της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η οργανωσιακή φιλοσοφία βασίζεται σε αξίες όπως η αριστεία, η συνεχής μάθηση, η συνεργασία και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Το εργασιακό περιβάλλον της XM, όπως εξηγεί, χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις και δυναμική καθημερινότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν έντονα υποστηρικτικό και ανθρώπινο χαρακτήρα που ενθαρρύνει τη συνεισφορά και την εξέλιξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπειρία των εργαζομένων αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική επιτυχία της εταιρείας, με την ίδια να σημειώνει ότι «η επιτυχία μιας εταιρείας καθορίζεται από τους ανθρώπους της και από το κατά πόσο νιώθουν ότι εξελίσσονται και ανήκουν σε αυτήν», υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τη μάθηση και δημιουργεί ουσιαστικά ερεθίσματα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η XM επενδύει συστηματικά στη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στην καινοτομία να αναπτύσσεται με ταχύτητα, μέσα από την καλλιέργεια πρωτοβουλίας και τη διαρκή ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου συνοδεύεται και από μια σταθερή δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, καθώς εδώ και 15 χρόνια υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο, η οποία αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων του. «Η Κύπρος αποτελεί για εμάς όχι μόνο την έδρα μας, αλλά και έναν τόπο στον οποίο επενδύουμε συνειδητά, τόσο σε επίπεδο ανθρώπων όσο και ευρύτερα στην κοινωνία», ανέφερε η κ. Μόρτη.

Η XM διαφοροποιείται ως εργοδότης επιλογής μέσα από τον συνδυασμό διεθνούς προσανατολισμού και μιας αυθεντικά ανθρωποκεντρικής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες, να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, παραμένοντας στην Κύπρο. Η δραστηριότητα των ομάδων στο σημείο συνάντησης τεχνολογίας, αγορών και δεδομένων ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική, προσφέροντας ουσιαστικές προοπτικές καριέρας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Αναφερόμενη στην έννοια της σύγχρονης ηγεσίας, η Σταύρη Μόρτη τονίζει ότι αυτή δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την ικανότητα επιρροής, καθοδήγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι ένας αποτελεσματικός ηγέτης οφείλει να συνδυάζει στρατηγική σκέψη με προσαρμοστικότητα, σαφή κατεύθυνση με ανοιχτή επικοινωνία και υψηλές απαιτήσεις με ουσιαστική υποστήριξη προς τις ομάδες του.

Σε έναν οργανισμό όπως η XM, όπου η καινοτομία και η απόδοση αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής, η ηγεσία αποκτά έναν ευρύτερο ρόλο, που υπερβαίνει τη λήψη αποφάσεων και επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και στην ικανότητα κινητοποίησης των ομάδων προς την επίτευξή του, επιβεβαιώνοντας ότι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βρίσκεται στους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί εξελίσσονται και συνεισφέρουν.