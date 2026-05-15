Με ανακούφιση και συγκίνηση αντέδρασε η Antigoni Buxton μετά την πρόκριση της Κύπρου στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, αποκαλύπτοντας την αγωνία που βίωσε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. «Μέχρι να πουν για την Κύπρο πήγα να πεθάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο Β’ ημιτελικός του μουσικού διαγωνισμού, με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στη σκηνή της Βιέννης το «Jalla». Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Buxton ανέφερε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, σχολιάζοντας πως «ζει το όνειρό της».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι αγχώθηκε όταν ανακοινώθηκαν οι πρώτες χώρες που προκρίθηκαν, με την Κύπρο να μην βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. Όπως δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Μέχρι να πουν για την Κύπρο πήγα να πεθάνω, αλλά από την άλλη ένιωθα και αυτοπεποίθηση και πίστευα ότι θα περάσουμε. Περάσαμε τέλεια. Για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο. Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Το πρώτο μήνυμα που πήρα ήταν από τον αγόρι μου. Με έβλεπε από τη Νέα Υόρκη».

Αυτές είναι οι χώρες που προκρίθηκαν

1.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

2.Ουκρανία: Leléka – Ridnym

3.Νορβηγία: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

4.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

5.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

6.Μάλτα: AIDAN – Bella

7.Κύπρος: Antigoni Buxton – Jalla

8.Αλβανία: Alis – Nân

9.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

10.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

Οι 25 χώρες που θα εμφανιστούν στον μεγάλο τελικό της Eurovision

1.Ελλάδα: Ακύλας– Ferto

2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

3.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

4.Σουηδία: FELICIA – My System

5.Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

6.Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

7.Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

8.Κροατία: LELEK – Andromeda

9.Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

10.Πολωνία: ALICJA – Pray

11.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

12.Ουκρανία: Leléka – Ridnym

13.Νορβηγία: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

14.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

15.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

16.Μάλτα: AIDAN – Bella

17.Κύπρος: Antigoni Buxton – Jalla

18.Αλβανία: Alis – Nân

19.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

20.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

21.Γερμανία: Sarah Engels – Fire

22.Ιταλία: Sal Da Vinci | Per Sempre Sì

23.Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

24.Γαλλία: Monroe – Regarde!

25.Τσεχία: COSMÓ – Tanzschein

