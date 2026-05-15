Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και ένα τραγούδι που παρέπεμπε σε αρκετές συμμετοχές του παρελθόντος, η Κύπρος κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση, παρά τις οριακές πιθανότητες που της έδιναν τα στοιχήματα λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Antigoni Buxton με εξωτική ομορφιά και αξιοποιώντας με τις χορεύτριές της ένα από τα συμβολικά αντικείμενα του ελληνικού γλεντιού, το τραπέζι, χόρεψε και τραγούδησε με κέφι και ξεσήκωσε τα πλήθη που παρακολούθησαν από κοντά τον Β’ Ημιτελικό και πλέον μαζί με τον Ακύλα, αύριο το βράδυ θα διαγωνιστούν στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Στα της διοργάνωσης, η οποία αγγίζει τα όρια του βαρετού, το πρόγραμμα ξεκίνησε με τους δύο παρουσιαστές σε ένα χιουμοριστικό intro-video από την περσινή νικητήρια εμφάνιση της Αυστρίας. Ο Michael Ostrowski και η Viktoria Swarowski αναβίωσαν χιουμοριστικά το “Wasted Love”, αλλά αναρωτιόμαστε πόσοι πραγματικά γέλασαν…

Ανάμεσα στις χθεσινές συμμετοχές υπήρχαν και μερικά από τα πιο δυνατά «φαβορί» όπως η Δανία και η Αυστραλία. To τραγούδι «Før vi går hjem», με τον Søren Torpegaard Lund ήταν μία από τις πλέον εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες.

Ο Søren εμφανίστηκε αρχικά φορώντας μαύρο δερμάτινο παντελόνι και ένα σατέν πουκάμισο, μέσα σε ένα box όπου κυριάρχησαν οι εναλλαγές του φωτός και η αίσθηση της έντασης.

H 41χρονη τραγουδίστρια της Αυστραλίας Delta Goodrem, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στην 12η θέση, με το «Eclipse», μια σύγχρονη pop μπαλάντα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, η οποία κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 2026 μέσω της ATLED Records. Τη σύνθεση υπογράφουν η ίδια η Delta Goodrem μαζί με τους Jonas Myrin, Ferras Alqaisi και τον παραγωγό Michael Fatkin.

Οι χώρες που προκρίθηκαν χθες στον τελικό από τον Β’ ημιτελικό είναι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Η Βουλγαρία, η Δανία και η Αυστραλία ήταν οι τρεις χώρες που κέρδισαν τις εντυπώσεις και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί μετά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους.

Ο Ακύλας παραμένει ένα από τα πιο δυνατά φαβορί, ξεπέρασε τον ελαφρύ τραυματισμό του και με αυτοπεποίθηση οδεύει στον Τελικό διεκδικώντας πολύ υψηλή θέση και φυσικά και την πρωτιά στον διαγωνισμό. Τα σημάδια είναι καλά και η δημοφιλία του συνεχίζει να κατακτά κορυφές. Το βίντεο της εμφάνισής του στον Α’ Ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media και χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.Όπως έγινε γνωστό η Ελλάδα και ο Ακύλας θα εμφανιστούν έκτοι στο στάδιο της Βιέννης, το μεγάλο φαβορί Φινλανδία θα παρουσιαστεί 17ο ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί 21η.

Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό της Eurovision

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία: LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe – Regarde !

16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA – My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Η Eurovision τηλεοπτικά κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

«Bοήθηστε με να κλέψω το φεγγάρι»

Εντωμεταξύ ο Ακύλας συνεχίζει τις εμφανίσεις του στα social media και τις συνεντεύξεις για να πείσει τους Ευρωπαίους να διαλέξουν Ferto το βράδυ του Σαββάτου.

Άλλοτε ως… λευκή πεταλούδα και άλλοτε ως Γκρου από τα Minions, ο Έλληνας τραγουδιστής στέλνει το μήνυμα: Ψηφίστε Ferto.

«Αυτό το Σάββατο ψηφίστε Ferto» ακούγεται να λέει ο Ακύλας ντυμένος στα λευκά.

Σε δεύτερο βίντεο και απευθυνόμενος στα «ferto-kitties, την Παρθένα Χοροζίδου και τους χορευτές που τον συνοδεύουν στη σκηνή, ο Ακύλας περιγράφει την… αποστολή του Σαββάτου΄. «Αυτό το Σάββατο πρέπει να κλέψουμε το φεγγάρι» λέει δείχνοντας το βραβείο του νικητή της Eurovision.

