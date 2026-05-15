Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα ξεκίνησε με τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Ζονγκνανχάι.

Το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κέντρα της χώρας και συχνά χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 6.000 στρέμματα και περιλαμβάνει λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια. Περίπου τα μισά από αυτά καλύπτονται από υδάτινες εκτάσεις, ενώ ο χώρος περιβάλλεται από ιστορικά κόκκινα τείχη και θεωρείται ένα από τα πλέον «απόρρητα» σημεία της χώρας.

— Fox News (@FoxNews) May 15, 2026

Σύμφωνα με το CNN, κατά την άφιξή του το πρωί της Παρασκευής, ο Τραμπ εθεάθη να συνομιλεί με τον Σι καθώς περιηγούνταν στους κήπους του συγκροτήματος. Δημοσιογράφοι που συνόδευαν την αποστολή απομακρύνθηκαν λίγα λεπτά αργότερα, όταν Κινέζος αξιωματούχος ζήτησε να κάνουν πίσω, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες επιθυμούσαν να συνεχίσουν ιδιωτικά τη συζήτησή τους.

«Λύσαμε πολλά προβλήματα»

Πριν καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Τραμπ και ο Σι περπάτησαν για περίπου δέκα λεπτά στους κήπους του συγκροτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος, περνώντας δίπλα από πράσινες κολόνες και διακοσμητικές αψίδες, σχολίασε ότι «αυτά είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ», με τον Σι να απαντά αργότερα πως θα του στείλει σπόρους τριαντάφυλλων «ως δώρο».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα «απίστευτη», δηλώνοντας ότι «προέκυψαν πολλά καλά από αυτήν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές πέτυχαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες» και ότι επιλύθηκαν προβλήματα «που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν». Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε επίσης τη σχέση του με τον Σι Τζινπίνγκ ως «πολύ ισχυρή». Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο Ζονγκνανχάι, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και το θέμα του Ιράν, σημειώνοντας ότι συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. «Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό, γιατί η κατάσταση εκεί είναι τρελή», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

May 15, 2026

«Φρούριο»

Η ασφάλεια στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά αυστηρή, με κάμερες παρακολούθησης να καλύπτουν κάθε σημείο και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, ένστολες και με πολιτικά, να περιπολούν διαρκώς. Κινέζος συνοδός της αποστολής χαρακτήρισε το Ζονγκνανχάι ως «ένα πολύ ιδιωτικό μέρος», υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερα προστατευμένο χαρακτήρα της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Νέος γύρος συνομιλιών με περιορισμένες αντιπροσωπείες

Ο Τραμπ και ο Σι προχωρούν στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών τους σήμερα, ο οποίος πραγματοποιείται σε πιο κλειστό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια συνάντησης για τσάι.

Σε αντίθεση με τις ευρείες αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στις συνομιλίες της Πέμπτης, οι δύο πλευρές συμμετέχουν αυτή τη φορά με μικρότερα σχήματα ανώτερων αξιωματούχων, σε μια συνεδρίαση που θεωρείται πιθανό να έχει εντατικό χαρακτήρα.

Από αμερικανικής πλευράς, τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, καθώς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού.

Από κινεζικής πλευράς, δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ βρίσκονται ο επικεφαλής του γραφείου του Τσάι Τσι, ο υπουργός Εξωτερικών Γουανγκ Γι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, που θεωρείται βασικός διαπραγματευτής για τα εμπορικά ζητήματα, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μα Ζαοξού και ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Σιε Φενγκ.

Η διπλωματία του τσαγιού στο Ζονγκνανχάι

Ο Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστός για την ιδιαίτερη προτίμησή του στο τσάι και στο παρελθόν έχει διοργανώσει προσεκτικά σχεδιασμένες τελετές τσαγιού για ξένους ηγέτες που επισκέπτονται την Κίνα.

Η Κίνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παράδοση του τσαγιού, με ιστορία χιλιάδων ετών και εκατοντάδες διαφορετικές ποικιλίες. Για την κινεζική διπλωματία, η προσφορά τσαγιού σε ξένο ηγέτη θεωρείται ένδειξη σεβασμού, ειλικρίνειας και ευγένειας, ενώ λειτουργεί και ως συμβολική προβολή της κινεζικής κουλτούρας.

