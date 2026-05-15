Η αντίστροφη πορεία προς την κάλπη, το ρευστό σκηνικό και τα ανοικτά μέτωπα δημιουργούν ασφυκτική πίεση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα δοκιμάζονται και μετρούν αντοχές. Είναι η περίοδος κατά την οποία η πολιτική απειρία πληρώνεται ακριβά και ο χρόνος ανατροπής των δεδομένων είναι περιορισμένος.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι επίσης η τελευταία εβδομάδα δημοσκοπήσεων, κατά την οποία αποτυπώνονται οι τάσεις του εκλογικού σώματος τις τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη, οι οποίες συνήθως είναι και οι πιο ενδεικτικές. Οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και οι πληροφορίες για αυτές που έρχονται, δείχνουν ξεκάθαρα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό και τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τόσο στα ψηλά δώματα όσο και στη μάχη του Κέντρου.

Το χθεσινό debate Νικόλα Παπαδόπουλου – Οδυσσέα Μιχαηλίδη ήταν το σημείο αναφοράς του πολιτικού σκηνικού. Η μάχη μεταξύ ΔΗΚΟ και Άλματος είναι πλέον μάχη επικράτησης και εξελίσσεται σε ένα υπαρξιακό πολιτικό ντέρμπι μεταξύ των δύο κομμάτων, όχι μόνο για τη σειρά κατάταξής τους αλλά και για τον ρόλο που θέλουν να έχουν στον χώρο του Κέντρου. Ο απόηχος της χθεσινής συζήτησης των δύο ήταν έντονος, οι τόνοι ανέβηκαν και ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ πίεσε τον επικεφαλής του Άλματος για το κόστος αποφάσεών του ως Γενικού Ελεγκτή, αλλά και για το θέμα που προέκυψε με την καταγγελία από πλευράς Ανδρέα Χασαπόπουλου και για το εάν πρέπει να είναι υποψήφιος ή να αποσυρθεί. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από την πλευρά του, έπαιξε «αντισυστημικά», απαντώντας ότι «προς μεγάλη λύπη του κατεστημένου, θα είμαι υποψήφιος στις 24 Μαΐου». Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της υποψηφιότητας Οδυσσέα ανέδειξε μέσα από ανάρτησή του προχθές ο Δημήτρης Παπαδάκης ως απάντηση για την δική του αφαίρεση από το ψηφοδέλτιο του Άλματος.

Οι δύο τους επιχειρηματολόγησαν έντονα και ως προς το ποιο από τα δύο κόμματα εκφράζει περισσότερο το Κέντρο, ενώ στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή την τότε έκθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως Γενικού Ελεγκτή. Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άφησε αιχμές για την Αναστασία Παπαδοπούλου, αδελφή του Νικόλα Παπαδόπουλου, κάνοντας αναφορές σε πολιτικές που προώθησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τα ταμεία διαχείρισης ακινήτων, σε ένα εκ των οποίων είναι μέλος η αδελφή του προέδρου του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η αδελφή του υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παιδιών. Εξήγησε ότι είναι μη εκτελεστική σύμβουλος στη Themis, με στόχο να παρουσιάσει το πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Δεν είναι υπάλληλος της Themis, πρόσθεσε, αλλά μη εκτελεστική σύμβουλος. Συμπλήρωσε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης την επικαλείται διότι έχει «μια μανία, μια τάση, να παραποιεί τα γεγονότα και να παρουσιάζει μια πλασματική εκδοχή της αλήθειας», όπως είπε.

Η επίθεση κατά της δημοσιογράφου

Στον απόηχο του χθεσινού debate καταγράφηκαν και τα υπονοούμενα αναρτήσεων κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα, η οποία φιλοξένησε στην εκπομπή της τους δύο πολιτικούς. Η υποψήφια με το Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έγραψε σε ανάρτησή της: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση του Σωτήρη Παρούτη». Η δημοσιογράφος της απάντησε: «Σε ευχαριστώ Ειρήνη μου, και εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος!».

Επίθεση κατά της δημοσιογράφου εξαπέλυσε και η αδελφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Αναστασία. «Πάντως αγαπητή Στέλλα, προφανώς οι ίδιοι οι τηλεθεατές σας κάτι θα είδαν. Αυτοί παραπονέθηκαν. Και οι δημοσιογράφοι κρίνονται και καλό είναι η δεοντολογία να τηρείται. Σου το βάζω γιατί πάντα αυτό που έχουν να πουν οι πολίτες είναι σημαντικό, και για τους δημοσιογράφους», έγραψε.

Στην ανάρτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου απάντησε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του για debate μαζί της στην εκπομπή του Σωτήρη Παρούτη.

Παρέμβαση για την επίθεση που δέχθηκε η Στέλλα Σάββα έκανε από την εκπομπή του ο Σωτήρης Παρούτης, δηλώνοντας πως η Δημοκρατία επιβάλλει να μην πυροβολούνται οι δημοσιογράφοι. «Αφήστε έξω τους δημοσιογράφους από την προεκλογική αντιπαράθεση», ανέφερε.

Αννίτα: Ενότητα για στήριξη του Προέδρου

Η αρμονική σχέση Προεδρικού – Πινδάρου αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα, όπως αναφέρουν κύκλοι από τον ΔΗΣΥ, οι οποίοι είδαν με θετικό μάτι και τις τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, προχώρησε χθες σε δήλωση για το Κυπριακό, με αφορμή την αναφορά του Προέδρου στη συνέντευξή του, κατά την οποία μίλησε για εξελίξεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό στο επόμενο διάστημα αναδεικνύουν ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, συλλογικής ευθύνης και υπεύθυνης στάσης απέναντι στον τόπο», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει σταθερές θέσεις και είναι έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες της δικής μας πλευράς για άρση του αδιεξόδου και για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ», σημείωσε η κ. Δημητρίου.

Προσθέτει ότι ζητούμενο είναι «η μέγιστη δυνατή ενότητα στο εσωτερικό, ώστε να ενισχυθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια».

«Εμείς δεν αμφιταλαντευόμαστε. Έχουμε σταθερή πυξίδα. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να τοποθετηθούν», τονίζει.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, οφείλουμε όλοι να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες», καταλήγει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.