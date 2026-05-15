Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρμόδιες Αρχές για την κοινότητα Τρόζενας Γεροβάσας, καθώς το Τμήμα Περιβάλλοντος παρεμβαίνει μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παράνομων κατασκευαστικών εργασιών εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Χα Ποτάμι».

Με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, η οποία φέρει ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρεται σε σειρά αναπτύξεων που υλοποιούνται χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή, την περίοδο 2023 – 2025 υποβλήθηκαν έξι ξεχωριστά αιτήματα για έργα όπως: Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης με περίφραξη, καφενείο, μονοκατοικία με γραφείο και γυμναστήριο, οινοποιείο με προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα κτήρια, μεταλλική περίφραξη με κατασκευή ξερολιθικών τοίχων, δημιουργία μονοπατιού της φύσης.

Ωστόσο, επιτόπιος έλεγχος που διενεργήθηκε στις 11 Μαΐου 2026 αποκάλυψε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Οι λειτουργοί διαπίστωσαν ότι οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ορισμένα έργα, όπως εστιατόριο/καφέ και χώρος υποδοχής, έχουν ήδη ολοκληρωθεί πριν από τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών. Παράλληλα, στις πλείστες περιπτώσεις, οι πιο πάνω επεμβάσεις αφορούν εκτεταμένες ισοπεδώσεις και εκχερσώσεις χαμηλής τοπικής βλάστησης, σε χώρο που εμπίπτει εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Χα Ποτάμι».

Στην επιστολή, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, θέτει συγκεκριμένους όρους προκειμένου να συνεχιστεί η εξέταση των έργων:

– Ο ΕΟΑ καλείται να εντοπίσει το σύνολο των επεμβάσεων ώστε να εξεταστούν συνολικά και συσσωρευτικά στο πλαίσιο ενός ενιαίου Master Plan.

– Ζητείται από τον ΕΟΑ να εξετάσει την εκτέλεση εργασιών που έγιναν χωρίς άδεια και να εφαρμόσει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας ως η αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή.

Η περιοχή θεωρείται υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη καθοριστεί συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στην οποία θα συμμετάσχει το Τμήμα Περιβάλλοντος, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος.

Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί επίσης στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και στον Έπαρχο Λεμεσού.