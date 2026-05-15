Προβληματισμό προκαλεί ο μεγάλος αριθμός υποδομών, εγκαταστάσεων και βιομηχανικών και άλλων μονάδων που δημιουργήθηκαν και δραστηριοποιούνται στο Βασιλικό ή υπάρχει προγραμματισμός να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση ενδεχόμενης κρίσης, μπορεί να επηρεαστεί η οικονομία ή και η ασφάλεια του τόπου.

Στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικού, στην οποία διαμορφώνεται σε Ενεργειακό Κέντρο της Κύπρου, λόγω της θέσης της, υπάρχουν οι ακόλουθες αναπτύξεις:

>> Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».

>> Power Energy Cyprus (PEC).

>> Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Βασιλικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

>> Λιμένας Archirodon.

>> Τερματικός Σταθμός Υγρών Καυσίμων της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd.

>> Προβλήτα της εταιρείας M.S. (SKYRA) VASSAS Ltd.

>> Τερματικός Σταθμός Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της εταιρείας VTTV.

>> Προβλήτα (Jetty) της VTTV.

>> Λιμένας Βασιλικού.

>> Τσιμεντοποιία Βασιλικού.

>> Εγκαταστάσεις Ecofuel Cyprus (βορειοδυτικά του λιμένα Βασιλικού).

>> Εγκαταστάσεις αποθήκευσης θειικού οξέος (πλησίον της χερσαίας άκρης της προβλήτας VTTV).

>> Τερματικό Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου στο Βιομηχανικό Τεμάχιο 15.

>> Εγκαταστάσεις της εταιρείας Economides Scrap Metal (βόρεια του βιομ. τεμ. 15).

>> Αποθήκες ζωοτροφών.

Το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και αναθεωρήθηκε λόγω του εντοπισμού κοιτασμάτων φυσικού αερίου, καθώς και των σχεδιασμών του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου για αναβάθμιση/ επέκταση του λιμανιού Βασιλικού. Βάσει της στρατηγικής μελέτης του αναθεωρημένου χωροταξικού σχεδίου, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αναπτύξεις και προτάσεις για υιοθέτηση πολεοδομικών ζωνών για εξειδικευμένες χρήσεις:

>> Υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού της ΑΗΚ, του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, του Λιμένα Βασιλικού, της VTTV Ltd και της Petrolina.

>> Ζώνη δημιουργίας του χερσαίου Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΣΥΦΑ), η οποία θα αποτελείται από:

Α. LNG Φάση 1 – χώρος για ανάπτυξη μέχρι και τριών μονάδων υγροποίησης φυσικού Αερίου (LNG trains), καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις απαιτούμενες προσβάσεις.

Β. LNG Φάση 2 – χώρος για ανάπτυξη μέχρι και δύο μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου, καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ΥΦΑ και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (η LNG Φάση 2 είναι αναγκαία μόνο σε περίπτωση, που ανακαλυφθούν ποσότητες φυσικού αερίου άνω των 20 – 25 TCF).

Γ. Προβλήτα για το χερσαίο ΣΥΦΑ, σχεδιασμένη για πολλαπλές χρήσεις: Εισαγωγή/ εξαγωγή ΥΦΑ και πιθανόν για εισαγωγή μαζούτ ή εισαγωγή/ εξαγωγή πετρελαιοειδών.

>> Ζώνη για δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βιομηχανιών, που σχετίζονται με το φυσικό αέριο (πετροχημική βιομηχανία), η οποία θα αποτελείται από:

1. Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 1 – περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της VTTV Ltd και της Petrolina

2. Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 2.

3. Αποθήκευση υγραερίου σε δεξαμενές προστατευμένες σε ανάχωμα στο βόρειο τμήμα της ζώνης.

>> Βιομηχανίες και εγκαταστάσεις, που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, όπως για παράδειγμα εγκαταστάσεις παραγωγής μεθανόλης και συμπίεσης φυσικού αερίου.

>> Ζώνη προστασίας, πλάτους 500μ. περιμετρικά των ζωνών για το χερσαίο ΣΥΦΑ και 400μ. περιμετρικά των ζωνών για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των βιομηχανιών, που σχετίζονται με το φυσικό αέριο.

>> Μελλοντική ζώνη λατόμησης για το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

>> Ζώνες για γραφεία και εργαστήρια.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει, επίσης, πρόνοιες για την κατασκευή νέων θέσεων ελλιμενισμού για εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων:

Α. Προβλήτα και θέσεις πρόσδεσης για το χερσαίο ΣΥΦΑ.

Β. Αποκλειστική θέση πρόσδεσης για το υγραέριο.

Γ. Θέση πρόσδεσης για πλοία μεταφοράς ασφάλτου (πιθανόν σε συνδυασμό με τη θέση πρόσδεσης για το υγραέριο).

Δ. Νέα θέση πρόσδεσης με επέκταση της προβλήτας της VTTV, με σκοπό την αύξηση εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου.

Πρόθεση της ΑΗΚ για λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μαρί

Τα πιο πάνω περιγράφονται στη μελέτη η οποία ετοιμάστηκε για λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο της πρόθεσής της να λειτουργήσει φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 17,7 MW στην περιοχή Μαρί. Το πάρκο θα διασυνδεθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ για ενσωμάτωσή της παραγωγής στο ισοζύγιο της Αρχής. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται 26.450 φωτοβολταϊκά πλαίσια με ισχύ 670W έκαστο. Το πάρκο θα καταλαμβάνει έκταση 264.956τ.μ., με το μεγαλύτερο τεμάχιο γης που θα χρησιμοποιηθεί να έχει έκταση 214.274τ.μ.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν σε συστοιχίες. Ο χώρος θα είναι πλήρως περιφραγμένος και το μήκος της περίφραξης θα είναι 2,5 χιλιόμετρα. Στην περίφραξη τα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας. Εξάλλου, θα εγκατασταθούν ανιχνευτές κίνησης και πυρκαγιάς/ θερμότητας εντός των υποσταθμών και κλειστών χώρων, εξοπλισμός επικοινωνίας και τροφοδοσίας συστημάτων ασφαλείας και εποπτικό σύστημα ελέγχου, συλλογής δεδομένων και διαχείρισης του δικτύου διανομής SCADA.

Στη μελέτη, η ΑΗΚ εξηγεί πως η κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνεπάγεται την αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και της συνθήκης του Κιότο (παραγωγή ενέργειας 23% από ΑΠΕ μέχρι το 2030).