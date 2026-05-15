Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Kατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 562 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 281 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 128 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 79 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν 3 καταγγελίες, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών, με τρία θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.