Στασιμότητα παρατηρείται στο θέμα των εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς που εξέτασαν τεκμήρια γύρω από την υπόθεση της «Σάντη» αφού ούτε χθες διαβίβασαν τα συμπεράσματά τους.

Στην Κύπρο οι έρευνες έχουν συμπληρωθεί και όλοι αναμένουν τα πορίσματα της Europol και του FBI ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον ενδείκνυται να γίνουν νέες ενέργειες ή αν ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Εκτιμάται ότι αν δεν σταλθούν οι θέσεις των δύο ξένων υπηρεσιών σήμερα, αυτό θα γίνει αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε αναμένεται ξεκαθάρισμα στην υπόθεση.

Η Αστυνομία, μετά τις έρευνες που διενήργησε και τις εξετάσεις που έγιναν στα δικά της εργαστήρια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μηνύματα που κατείχε η «Σάντη» και έδωσε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ήταν κατασκευασμένα από την ίδια, χωρίς να τον ενημερώσει για τις πράξεις της, αφήνοντάς τον να πιστεύει ότι ήταν προϊόν κλοπής από το κινητό τηλέφωνο πρώην δικαστικού.

Η κατάληξη αυτή επήλθε μετά την εξέταση των μηνυμάτων και των ισχυρισμών που αναφέρονταν σε αυτά και διαπιστώθηκε ότι ήταν προϊόν κατασκευάσματος της ίδιας.

Όσον αφορά στην εμπλοκή προσώπων που αναφέρονται στα μηνύματα, η ίδια η 45χρονη ανέφερε, όπως καταγράφεται στον όρκο της Αστυνομίας κατά την έκδοση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του κ. Κληρίδη, πως εντόπιζε πρόσωπα από περιηγήσεις της στο διαδίκτυο και στη συνέχεια κατασκεύαζε μέσω ειδικής εφαρμογής μηνύματα. Και αυτό το έκανε για να δείχνει, κατά τη δική της εκδοχή, ότι είναι σημαντική και πως γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις.

Στο μεταξύ, χθες στην πρώτη του τοποθέτηση για την υπόθεση, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, παρουσιάστηκε φειδωλός αναφέροντας πως είναι μια αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και πως «καθηκόντως σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνει η Αστυνομία ότι χρειάζεται οποιαδήποτε καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία τη ζητά. Έτσι έγινε στην προκειμένη περίπτωση και ξέρω ότι έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με συναδέλφους μου της Νομικής Υπηρεσίας, ιδίως του Ποινικού Τομέα, οι οποίοι συζητούν, συναντούν και καθοδηγούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την Αστυνομία».

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο φάκελος, με όλες τις μαρτυρίες, δεν έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δύο ξένων υπηρεσιών, ενώ είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προβεί σε ενημέρωση του κοινού για το θέμα και για το αποτέλεσμα της διερεύνησης, όπως είχε αρχικά δοθεί η υπόσχεση, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις έρευνες ή τις τελικές αποφάσεις.

Όπως γνωστοποιήθηκε προχθές, από αρμόδια πηγή, μετά και την ενημέρωση που έτυχε ο υπουργός Δικαιοσύνης από τον αρχηγό Αστυνομίας και στη συνέχεια η Κυβέρνηση, δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση από πλευράς της, κλείνοντας την πιθανότητα διορισμού ποινικού ανακριτή από το Υπουργικό Συμβούλιο.