Ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, βρίσκεται μεταξύ των περισσότερων από δώδεκα CEO και κορυφαίων στελεχών που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ, έχει μαζί του και τους Τιμ Κουκ της Apple και Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Οι γκριμάτσες του Μασκ στις selfies με Κουκ και Λέι Τζουν στο Πεκίνο

Ο Μασκ παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Τραμπ, όπου φωτογραφήθηκε χαμογελαστός δίπλα στον Τιμ Κουκ και έκανε αστείες γκριμάτσες στους φωτογράφους, τραβώντας για λίγο την προσοχή μέσα στο αυστηρό διπλωματικό περιβάλλον.

SPOTTED: Elon Musk poses for pictures with Apple's Tim Cook at the Chinese state banquet in Beijing.



Musk and Cook are just two of the major American CEOs joining President Trump on his trip to China for his historic summit with President Xi. pic.twitter.com/hEsFzgsshM May 14, 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, απαθανατίστηκε να ποζάρει για selfies και με τον επικεφαλής της κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας Xiaomi, Λέι Τζουν κατά τη διάρκεια δείπνου στο Πεκίνο.

Βίντεο από τη συγκέντρωση δείχνουν τον Μασκ να κάνει την ίδια παιχνιδιάρικη έκφραση και στις δύο φωτογραφίες.

WATCH: Chairman & CEO of Xiaomi Lei Jun trying to take a selfie with Elon Musk. pic.twitter.com/jkQJgrJYRQ — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Έκλεψε την παράσταση ο 6χρονος γιος του Μασκ

Επιπλέον, ο δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε μαζί με τον γιο του, X Æ A-Xii, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της συνάντησης Τραμπ–Σι.

Elon Musk was seen with his son, X Æ A-Xii, at the Great Hall of the People in Beijing during President Trump’s summit with Xi Jinping. Musk was among several top U.S. tech executives, alongside Tim Cook and Jensen Huang, who met with Chinese Premier Li Qiang on the sidelines of… pic.twitter.com/SilocjQexq — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026

Ο 6χρονος έκλεψε την παράσταση με τις αξιολάτρευτες αντιδράσεις του, όπου απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει στο ένα χέρι τον πατέρα του και στο άλλο ένα λούτρινο σακίδιο, ενώ δίπλα του περπατούν άνδρες της ασφάλειας.

Μαζί με άλλους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, ο Μασκ συμμετείχε και σε συναντήσεις με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, εκμεταλλευόμενος το παρασκήνιο της συνόδου κορυφής.

Πηγή: iefimerida.gr