Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους 17 CEOs που συνόδευσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ταξίδι του στο Πεκίνο και στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε μαζί του και τη δική του προσωπική συνοδεία, καθώς εμφανίστηκε στο Πεκίνο με τον μικρό του γιο.

Ο 6χρονος X Æ A-12 ή Χ, όπως ονομάζεται, έκλεψε κανονικά την παράσταση με τις αξιολάτρευτες αντιδράσεις του. Σε πολλές φωτογραφίες ο μικρός απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει στο ένα χέρι τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX και στο άλλο ένα λούτρινο σακίδιο, ενώ δίπλα του περπατούν άνδρες της ασφάλειας.

Ο Χ φαίνεται εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας και χαρούμενος που συνοδεύει τον πατέρα του.

Ο Έλον Μασκ με τον 6χρονο γιο του X Æ A-12

JUST IN – Elon Musk spotted at the Great Hall of the People with his son. Tesla CEO says his son is learning Mandarin pic.twitter.com/9l8gzjzZdY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 14, 2026

Ο μικρός Χ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μικρός Χ συνοδεύει τον πατέρα του στην πολιτική σκηνή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πραγματοποιήσει πολλές δημόσιες εμφανίσεις τόσο στο Γραφείο του Λευκού Οίκοι δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στο Καπιτώλειο λίγο μετά τις εκλογές 2024.

Ο Χ στους ώμους του πατέρα του στο Οβάλ Γραφείο και ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάει

Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, όταν βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον Μασκ ο Τραμπ τον σύστησε στους δημοσιογράφους: «Αυτός είναι ο Χ. Ένας εξαιρετικός τύπος με υψηλό IQ». Σε μία άλλη στιγμή ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Χ να ξεκουράζεται στους ώμους του πατέρα του, όσο εκείνος πραγματοποιούσε δηλώσεις.

Elon Musk's son "X" made an appearance in the Oval Office Tuesday. President Donald Trump introduced the 4-year-old as a "high IQ individual." pic.twitter.com/bGep1e2BKe — Newsweek (@Newsweek) February 11, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ είχε διοριστεί επικεφαλής μιας υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), με στόχο να μειώσει τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

The head of @DOGE and @POTUS in the Oval. Restoring the power back to the American People. pic.twitter.com/qwFafFLRlb — Katie Miller (@KatieMiller) February 11, 2025

Φωτογραφίες: Reuters