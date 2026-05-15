Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υποψηφιότητα της Μορίν Γκαλίντο για το Κογκρέσο του Τέξας, μετά από αποκαλύψεις για το ασυνήθιστο επαγγελματικό της παρελθόν. Η 38χρονη Δημοκρατική πολιτικός βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε δραστηριότητες σχετικές με αστρολογία, ταρώ και σεξουαλική συμβουλευτική.

Η Γκαλίντο, που διεκδικεί τη νέα 35η εκλογική περιφέρεια του Τέξας, παρουσιάζεται στην προεκλογική της καμπάνια ως θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στο παρελθόν διατηρούσε την επιχείρηση «Cosmic Kinks Tarot», μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες όπως «αστρολογικές kinky αναλύσεις» και συνεδρίες ταρώ με έμφαση στη σεξουαλικότητα και την πνευματικότητα.

Οι αποκαλύψεις για την «αστρολογική σεξοθεραπεία»

Όπως αναφέρεται, η ίδια υποστήριζε ότι στόχος της ήταν να «ενδυναμώσει» ανθρώπους μέσα από την εξερεύνηση της σεξουαλικής ταυτότητας και των σχέσεών τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία αστρολογίας και sex coaching. Η Γκαλίντο ξεκαθάρισε πάντως ότι εκείνη την περίοδο δεν παρείχε επίσημη ψυχοθεραπεία, καθώς δεν είχε ακόμη λάβει επαγγελματική άδεια.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την New York Post επιχείρησε να αφαιρέσει από το διαδίκτυο παλιές αναφορές και υλικό που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητά της, λίγο πριν οι αποκαλύψεις πάρουν δημοσιότητα.

Σήμερα εργάζεται ως αδειοδοτημένη θεραπεύτρια σε κέντρο σεξουαλικής θεραπείας, ασχολούμενη με θέματα σχέσεων, οικειότητας και σεξουαλικής υγείας.

Αντιδράσεις για πρόσφατες δηλώσεις της

Την ίδια στιγμή, η υποψήφια των Δημοκρατικών βρίσκεται αντιμέτωπη και με σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις εξαιτίας δηλώσεών της που χαρακτηρίστηκαν αντισημιτικές. Σε πρόσφατη συνέντευξή της έκανε λόγο για «δισεκατομμυριούχους Σιωνιστές» που – όπως ισχυρίστηκε – επηρεάζουν την τοπική πολιτική σκηνή και στοχοποιούν την καμπάνια της.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν νέο κύμα κατακραυγής, με το προξενείο του Ισραήλ στις ΗΠΑ να καταδικάζει δημόσια τη «ρητορική μίσους από υποψηφίους για δημόσια αξιώματα».

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις στα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς η συγκεκριμένη εκλογική μάχη θεωρείται κρίσιμη για τους Δημοκρατικούς ενόψει των επόμενων ενδιάμεσων εκλογών.

