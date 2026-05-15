Σε επενδυτικό ταμείο γίγαντα θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς θα υλοποιούνται οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για τερματισμό του δανεισμού της Κυβέρνησης από το ταμείο αλλά και για επιστροφή του υφιστάμενους χρέους, που ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά από νέα χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στο Υπουργείο Εργασίας, κατά την οποία συνεχίστηκε ο διάλογος για την επί θύραις μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας επανέλαβε «ότι τερματίζεται η διαχρονική πρακτική δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και εξήγησε ότι όλα τα μελλοντικά πλεονάσματα του Ταμείου θα μπαίνουν σε ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.

«Αυτά τα πλεονάσματα», είπε ο κ. Μουσιούττας σύμφωνα με το ΚΥΠΕ «με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζονται στα 800 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο», τα οποία θα κατατίθενται στο Ταμείο, μαζί με τα 12 δισ. ευρώ που σταδιακά θα μαζευτούν εκεί, από τις επιστροφές του χρέους από πλευράς Κυβέρνησης.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι το απόθεμα που θα δημιουργηθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είναι της τάξης των 50 με 60 δισεκατομμυρίων ευρώ» και θα συνεχίζει να αυξάνεται, μέσω των ετήσιων πλεονασμάτων από τις εισφορές στο Ταμείο και την αποπληρωμή του χρέους από την Κυβέρνηση. Αυτό το τεράστιο απόθεμα των επόμενων ετών θα μπορεί να επενδύεται προς αποκόμιση επενδυτικών κερδών.

«Γι αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο η διαχείριση αυτού του ταμείου να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα» επισήμανε ο κ. Μουσιούττας, τονίζοντας ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού. «Είναι αυτά που θα διαφυλάξουν διαχρονικά τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», υπέδειξε. Με βάση την αναλογιστική μελέτη, υπάρχει ένα περιθώριο 40 ετών από το 2026 μέχρι το 2066, μέσα στο οποίο θα αποπληρωθεί πλήρως ο υφιστάμενος δανεισμός των 12 δισ. από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι θα συσταθεί ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, στη βάση διεθνών προτύπων διακυβέρνησης, για σκοπούς χρηστής διοίκησης των επενδύσεων του ταμείου, παραπέμποντας στο μοντέλο για τη διαχείριση του ταμείου των υδρογονανθράκων.

100 εκατ. ετησίως η δόση

Σε σχέση με τη ρύθμιση του υφιστάμενου χρέους της Κυβέρνησης προς το ΤΚΑ, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι θα αποπληρώνεται σταδιακά με μια δόση που θα μπορούσε να είναι της τάξης του 3 τοις χιλίοις του ΑΕΠ κάθε χρόνο. «Σήμερα αυτό το ποσό μεταφράζεται σε 100-120 εκατομμύρια τον χρόνο. Άρα, τα 100 εκατομμύρια, συν το πλεόνασμα, θα μπαίνουν απευθείας μέσα στον λογαριασμό του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων», για να αξιοποείται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις συμβουλές επενδυτικών οίκων.

«Είναι κάτι το οποίο χαιρετίζεται από τους εταίρους και ήταν και είναι πρόθεση της κυβέρνησης να σταματήσει αυτή η διαχρονική διαδικασία που ακολουθείται από το 1960 μέχρι σήμερα με το Ταμείο και τον δανεισμό».,, πρόσθεσε ο κ. Μουσιούττας. Εξήγησε ακόμα ότι η αποπληρωμή των δόσεων στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα συνδεθεί με το δημόσιο χρέος, ωστόσο θα εφαρμόζονται ασφαλιστικές δικλείδες «διότι κανένας μας δεν θέλει να είναι πολύ θετικό το ταμείο, αλλά η οικονομία να παραπαίει. Άρα, θα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που μπορεί να διαφοροποιήσουν αυτό το στοιχείο».

Πρόσθεσε, αναφέρει το ΚΥΠΕ, ότι οι δόσεις του κράτους θα μεταφέρονται σε ετήσια βάση στον λογαριασμό, με τις μεταφορές να αρχίζουν άμεσα με τη σύσταση του φορέα ή του οργανισμού που υπολογίζεται να γίνει μέσα στο 2027. «Άρα θεωρούμε ότι περί το τέλος του 2027 θα μπορούν να μπουν τα πλεονάσματα και η δόση του έτους στο Ταμείο» είπε.

Ο πυλώνας μηδέν

Στη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συζητήθηκε και ο πρώτος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και δόθηκαν και διευκρινίσεις σε σχέση με την αποκοπή του 12% για όσους συνταξιοδοτούνται στα 63 χρόνια αλλά και σε ερωτήματα που αφορούν τον πυλώνα μηδέν. «Πυλώνας μηδέν είναι η κοινωνική πολιτική που υπάρχει σήμερα και μιλούμε για το μικρό τσεκούδι, την κοινωνική σύνταξη που είναι λεφτά τα οποία δίδονται από το κράτος και όχι από το Ταμείο» είπε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα ποσά θα ενσωματωθούν (συνυπολογιστούν) σε ένα έμβασμα. «Αυτά θα τα παρουσιάσουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων στην επόμενη συνεδρία, καθώς επίσης σε επόμενη συνεδρία θα καλέσουμε να παραστεί και το Υπουργείο Οικονομικών, για να δώσει λεπτομέρειες όσον αφορά τα θέματα του δημόσιου χρέους», σημείωσε.

Από τα πρώτα που θα παραλάβει η νέα Βουλή

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι η προσπάθεια είναι πριν κλείσει η Βουλή στις 15 Ιουλίου για τις θερινές διακοπές, να κατατεθεί το νομοθέτημα για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και να ξεκινήσει η συζήτηση του τον Σεπτέμβρη.

«Να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια το καλοκαίρι ως υπουργείο, μαζί με τους τεχνοκράτες και τους συνεργάτες μας, να επισκεφθούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να τα ενημερώσουμε για το νομοθέτημα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εργασίας αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές στη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, ωστόσο τόνισε ότι «η συνεργασία από πλευράς Υπουργείου με όλους τους εταίρους βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο και πρόθεσή μου ως υπουργός είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και να υπάρχει ακόμα πιο στενή συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως». Η επόμενη συνεδρία του συμβουλευτικού εργατικού σώματος είναι στις 25 του Μάη και της τεχνικής επιτροπής στις 28 του Μάη.