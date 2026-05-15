Η «Άρια» ήταν 13 ετών όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον ιμάμη Αμπντούλ Χαλίμ Καν, ο οποίος της έλεγε ότι έτσι τη «θεραπεύει». Ο Καν, ο οποίος ήταν ιμάμης σε τζαμί στο ανατολικό Λονδίνο, έλεγε σε νεαρά κορίτσια και στους γονείς τους ότι χρειάζονταν «θεραπεία» από «κακά πνεύματα».

Αφού, δε, ικανοποιούσε τις αρρωστημένες ορέξεις του, στη συνέχεια προειδοποιούσε τα θύματά του ότι αν έλεγαν σε κάποιον για την κακοποίηση, η «θεραπεία» θα αναιρείτο, θα ήταν καταραμένες ή θα έβλαπτε αυτές και τις οικογένειές τους με μαύρη μαγεία.

«Πίστευα πραγματικά ότι είχε υπερφυσικές δυνάμεις», λέει στο BBC η Άρια (σ.σ. αυτό δεν είναι το πραγματικό της όνομα).

Σύμφωνα με τη δικογραφία που οδήγησε στην καταδίκη του σε ισόβια με ελάχιστη ποινή κάθειρξης τα 20 έτη, ο Καν κακοποίησε επτά γυναίκες και κορίτσια σε διάστημα 11 ετών με τον ίδιο τρόπο, με το νεότερο θύμα του να είναι μόλις 12 ετών.

Όπως περιγράφηκε στο δικαστήριο, ο 54χρονος ιμάμης έπειθε τα ανυποψίαστα θύματά του να συναντηθούν σε απομονωμένες τοποθεσίες – όπως ένα διαμέρισμα ή ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια. Εκεί, τις βίαζε ή τις κακοποιούσε σεξουαλικά προσποιούμενος ότι ήταν… τζίνι

Τον Καν συνέστησε στην «Άρια» η μητέρα της όταν το κορίτσι άρχισε να έχει προβλήματα στο σχολείο. Τότε της είπε ότι ο ιμάμης θα της έδινε συμβουλές. Όταν, όμως, συναντήθηκαν, ο Καν της είπε να μπει στο αυτοκίνητό του και «τότε με άγγιξε ανάρμοστα. Είχα τα μάτια μου κλειστά και είπε ότι θα υπάρξουν πράγματα που θα χτυπούν το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και άκουσα αυτά τα χτυπήματα. Αλλά προφανώς ήμουν 13 ετών, τρομοκρατήθηκα».

Η αστυνομία αντιλήφθηκε τις πράξεις του ιμάμη το 2018, αφού το νεότερο θύμα του είπε για την κακοποίηση σε σχολικό σύμβουλο.

«Η οικογένειά μου δεν με πίστεψε»

Η «Φάρα» γνώρισε τον Καν ως παιδί, αφού έπεισε τη μητέρα της ότι χρειαζόταν θεραπεία.

«Επινοούσε ιστορίες, [λέγοντας] “Μπορώ να δω πράγματα να έρχονται προς το μέρος σου, πρέπει να προστατευτείς, πρέπει να προστατεύσω την κόρη σου”» λέει στο BBC. Όπως είπε ο Καν αποκαλούσε «μέρος της θεραπείας» τις συνεχόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η κακοποίηση «δεν έβγαζε νόημα για μένα. Είπα στον εαυτό μου, “αυτό είναι λάθος”. Ξέρεις ότι δεν είσαι γραφτό να σε αγγίζουν έτσι. Ήμουν πραγματικά μπερδεμένη, αλλά δεν μπορούσα να επιστρέψω στην οικογένειά μου επειδή δεν με πίστευαν».

«Η οικογένειά μου δεν με πίστεψε. Οι άνθρωποι που περίμενα να με προστατεύσουν και να με στηρίξουν γύρισαν την πλάτη, με κατηγόρησαν και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι σήμερα» προσθέτει η «Φάρα»

Πλύση εγκεφάλου

Η εισαγγελέας Μελίσα Γκάρνερ λέει ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο». Όπως εξηγεί, ο ιμάμης «απειλούσε έκανε πλύση εγκεφάλου» στα θύματά του ώστε να πιστέψουν ότι ήταν δαιμονισμένος.

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ Αλίσα Γκιλ που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας για το θρησκευτικό υπόβαθρο της υπόθεσης, είπε ότι ενώ η ισλαμική διδασκαλία δεν υποστηρίζει τη μαύρη μαγεία, εξακολουθεί να διατηρεί «σημαντική πολιτιστική επιρροή».

«Τα θύματα οδηγήθηκαν στο να πιστέψουν ότι μόνο ο Καν μπορούσε να προστατεύσει τα ίδια και τις οικογένειές τους από καταστροφική υπερφυσική βλάβη και ότι η αποχώρηση από τον έλεγχό του θα τα εξέθετε σε καταστροφικές συνέπειες. Είναι αυτός ο συνδυασμός θρησκευτικής εξουσίας, πνευματικού φόβου και ευαλωτότητας που κάνει αυτή την υπόθεση ιδιαίτερα ξεχωριστή».

protothema.gr