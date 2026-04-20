Στην επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) που αφορά τον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος αλλά και στα θέματα των Ταμείων Προνοίας που περιλαμβάνονται στον δεύτερο πυλώνα, επικεντρώθηκε η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τη Δευτέρα, υπό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας ύστερα από τη συνεδρία του σώματος, στην επόμενη συνεδρία, στις 4 Μαΐου, το Υπουργείο Εργασίας θα απαντήσει κάποια ερωτήματα των εταίρων για τον πρώτο πυλώνα και θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική για το ΤΚΑ, ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι συμφωνήθηκε όπως τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το ΤΚΑ που σήμερα ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ανακοίνωσε τη δημιουργία τεχνικής επιτροπής, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τη συζήτηση για να εκφέρει απόψεις όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία του πυλώνα αυτού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας μετά τη συνεδρία, που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η συζήτηση αναλώθηκε σε δύο τομείς, στα θέματα του δεύτερου πυλώνα και στην επενδυτική πολιτική που αφορά τον πρώτο πυλώνα, και πρόσθεσε πως υπήρξε «μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων για το πώς βλέπουμε τον δεύτερο πυλώνα» που αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «υπάρχουν πολλά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης» και «θέλουμε ο δεύτερος πυλώνας να είναι το απαύγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας», όπως είπε.

Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε σε δημιουργία τεχνικής επιτροπής, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τη συζήτηση για να εκφέρει απόψεις όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία του δεύτερου πυλώνα.

Πρόσθεσε ότι το πιο κρίσιμο από όλα στον δεύτερο πυλώνα είναι κατά πόσον οι εισφορές θα είναι υποχρεωτικές από όλους ή αν θα είναι εθελοντικές.

«Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών (συντεχνιών και εργοδοτών)», υπογράμμισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει διαφορά απόψεων και πρόσθεσε ότι «με τη συζήτηση μπορούμε να βρούμε τα κοινά σημεία, τα οποία θα σμικρύνουν τη διαφορά για να μπορεί να επέλθει η ταύτιση απόψεων, την οποίαν θέλουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Αναφορικά με άλλα στοιχεία – ερωτήματα – του δεύτερου πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας διερωτήθηκε κατά πόσον θα παίρνει κάποιος το φιλοδώρημα που του αναλογεί από το ταμείο προνοίας με την αφυπηρέτησή του ή την ώρα που αλλάζει εργασία.

Διερωτήθηκε επίσης κατά πόσον θα συνεχίσει να υπάρχει δανεισμός από τα ταμεία προνοίας για συγκεκριμένους λόγους και αν θα συνεχίσει θα υπάρχει κάποια ποσόστωση μικρότερη ή μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σήμερα.

«Όταν αφυπηρετήσει και αναλόγως τι είναι οι προηγούμενες απαντήσεις ο συνταξιούχος πλέον θα παίρνει έναν εφάπαξ ποσό που του αναλογεί ή θα παίρνει σε μηνιαίες δόσεις με βάση το ευδόκιμο ζωής, έτσι ώστε να είναι ένα μηνιαίο συμπλήρωμα της σύνταξης που παίρνει από την εργασία του», διερωτήθηκε επίσης.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εργασίας διερωτήθηκε κατά πόσον θα υπάρξει ένας συνδυασμός αυτών των θεμάτων, δηλαδή ο δικαιούχος να παίρνει εφάπαξ το 50% του ταμείου προνοίας του και το υπόλοιπο 50% να κατανέμεται σε ισόποσες δόσεις, με βάση το ευδόκιμο ζωής.

«Αυτά είναι λογικά ερωτήματα για τα οποία ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία, οι οποίες όλες είναι σεβαστές», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «θέλουμε να ακούσουμε τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, τα συν και τα πλην που υπάρχουν σε κάθε επιλογή, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη και πιο συναινετική επιλογή».

Σημείωσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν σε τεχνικό επίπεδο «για να μπορέσουν να προχωρήσουμε και να έχουμε κάποια κατάληξη».

Ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη είναι μέσα στα πλαίσια της δέσμευσης που είχε πάρει το Υπουργείο Εργασίας προς τους εταίρους ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα και πρόσθεσε πως έγινε κατανοητό από όλους ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ο δεύτερος πυλώνας με τον πρώτο πυλώνα, «διότι υπάρχει και μια διαδικασία νομοθετικών ρυθμίσεων που θα πάρει δύο με τρία χρόνια».

Πρώτος πυλώνας

Αναφορικά με τον πρώτο πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν, φαίνεται ότι υπάρχει μία μεγάλη σύγκλιση μέχρι τώρα στα όσα έχουν λεχθεί».

Ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα που οφείλουμε ως Υπουργείο να απαντήσουμε και «αυτό θα γίνει μέχρι την ερχόμενη συνεδρίαση του Σώματος στις 4 Μαΐου», κατά την οποία θα παρουσιαστεί επίσης η επενδυτική πολιτική που είναι και αυτό μέρος του πρώτου πυλώνα.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι κατά τη συνεδρία του σώματος σε σχέση με την επενδυτική πολιτική, ανέφερε ότι «μιλούμε για ένα ταμείο το οποίο ιδρύθηκε εδώ και πριν πάρα πολλά χρόνια» και «διαχρονικά οι Κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν λεφτά του Ταμείου για να καλύπτουν κρατικές δαπάνες, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι δανεισμένα από το ταμείο στο κράτος ή άλλως πώς φυλαγμένα από το κράτος για το ταμείο».

«Το πρώτιστο με το οποίο αναφερθήκαμε και δεσμευτήκαμε είναι ότι αποφασίζεται με την επενδυτική πολιτική ότι σταματά στο σημείο που είμαστε» σήμερα ο δανεισμός του κράτους (12 δισεκατομμύρια) «και συζητείται η φόρμουλα της σταδιακής επιστροφής αυτού του ποσού πίσω στο ΤΚΑ».

«Το πρώτο που έχει επιτευχθεί είναι ότι τερματίζεται ο δανεισμός», ανέφερε, και πρόσθεσε πως τώρα «προσπαθούμε να βρούμε τη φόρμουλα, πως σιγά – σιγά αυτά τα λεφτά θα έρθουν πίσω στο ΤΚΑ», δηλαδή σε πόσα χρόνια.

Το δεύτερο σημείο, σύμφωνα με τον Υπουργό, «είναι ότι τα πλεονάσματα πλέον που υπάρχουν κάθε χρόνο στο ΤΚΑ θα μπαίνουν σε λογαριασμό του Ταμείου.

Ανέφερε ότι είναι «δύο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δείχνουν και τη βούληση και τη θέληση ότι ο δανεισμός σταματά, και τα δανεισμένα επιστρέφουν σιγά – σιγά πίσω στο ΤΚΑ».

Το τρίτο στοιχείο, όπως είπε, που θα πρέπει να εξεταστεί «είναι ποιος θα διαχειρίζεται πλέον αυτά τα λεφτά».

Ανέφερε ότι μέχρι τώρα η διαχείριση των χρημάτων του Ταμείο γινόταν από το Υπουργείο Οικονομικών και πρόσθεσε ότι πλέον το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα διαχειρίζεται τα πλεονάσματα του Ταμείου και «θα μας τα στέλνει εμάς να τα διαχειριστούμε».

Είπε ότι τα πλεονάσματα του ΤΚΑ και η δόση για την εξόφληση του χρέους του κράτους προς το Ταμείο «θα μπαίνουν σε λογαριασμό του ΤΚΑ».

«Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η Αρχή, η οποία θα διαχειρίζεται αυτά τα ποσά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «ανέρχονται σε 12 δισεκατομμύρια τα χρωστούμενα και σε βάθος 50 χρόνων τα πλεονάσματα θα είναι της τάξης των 50 με 60 δις».

Ανέφερε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό και είναι λεφτά των προηγούμενων, των σημερινών και των επόμενων γενιών, προσθέτοντας ότι «οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και να τα διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού».

Σημείωσε ότι το 95% των χρημάτων του ΤΚΑ είναι επενδυμένα σε κρατικά ομόλογα που είναι ασφαλής επένδυση και το 5% στις κυπριακές τράπεζες.

Ερωτηθείς κατά πόσον η εποπτική αρχή του ΤΚΑ θα είναι η Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν ξεκαθάρισε το θέμα ακόμη και πρόσθεσε ότι υπάρχει συζήτηση για το θέμα αυτό με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Δεν μπορεί να τα διαχειρίζεται ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλιστικών», αλλά μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα εποπτεύεται με βάση το τι προνοείται στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι στις 4 Μαΐου θα δώσει απαντήσεις για θέματα που αφορούν τον πρώτο πυλώνα. Θα δοθούν οι απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί σήμερα στα ερωτήματα των εταίρων «με σκοπό και στόχο να συνεχίσει η συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα, και η ολοκλήρωση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει για να μας δοθεί η ευκαιρία να κατατεθεί το νομοθέτημα τον Ιούνιο στη νέα Βουλή και να ξεκινήσει η συζήτησή του τον Σεπτέμβρη του 2026» και να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027, ανέφερε.

Σημείωσε ότι όσον αφορά τα νομοθετήματα που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και να υλοποιηθούν.

ΚΥΠΕ