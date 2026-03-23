Ουσιαστικός χαρακτήρας αποδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα να δηλώνει ότι η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους διαμορφώνει πολιτικές και οδηγεί σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα εργαζομένους και συνταξιούχους.

Κατά τη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στο Υπουργείο Εργασίας τέθηκαν στο τραπέζι οι στρατηγικοί στόχοι για τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, που αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια και τα Ταμεία Προνοίας. Ο Υπουργός ανέφερε ότι παρουσιάστηκε στους κοινωνικούς εταίρους το περίγραμμα των πέντε βασικών αξόνων του σχεδιασμού, όπως είχε ζητηθεί, κάνοντας λόγο για ένα αναπόσπαστο συμπλήρωμα ενός σύγχρονου πολυεπίπεδου πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της εποπτικής αρχής, την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς και την επέκταση της συμμετοχής σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο του δεύτερου πυλώνα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται η επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, η ποσοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα και η αποτίμηση της επίδρασής τους στο εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων. Στους στόχους εντάσσεται επίσης και η φορολογική μεταχείριση του δεύτερου πυλώνα, τόσο ως προς τις εισφορές όσο και ως προς τα έσοδα των ταμείων από επενδύσεις και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Ερωτηθείς κατά πόσο καταγράφηκαν διαφωνίες, ο Υπουργός ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν έγινε συζήτηση επί των επιμέρους επιλογών, σημειώνοντας ότι δεν τέθηκε θέμα σύγκρουσης θέσεων. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάθε πλευρά έχει τις δικές της προσεγγίσεις και ότι ρόλος του Υπουργείου είναι να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις προς όφελος ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου για εργαζομένους και συνταξιούχους.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συνεδρία είχε εισαγωγικό χαρακτήρα, με στόχο οι κοινωνικοί εταίροι να αποκτήσουν συνολική εικόνα για ένα σύστημα ευρέως προσβάσιμης συμπληρωματικής ασφάλισης, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και επαρκή εποπτεία. Διευκρίνισε ακόμη ότι το θέμα της εις βάθος εξέτασης των επιλογών που θα προκύψουν παραπέμπεται στις τεχνικές επιτροπές.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι ο πρώτος πυλώνας της μεταρρύθμισης προχωρά εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη ανακοινωθεί, το οποίο προβλέπει την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή τον προσεχή Ιούνιο και την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα θα συνεχιστεί και για τις πτυχές του πρώτου πυλώνα, ενώ στις επόμενες συνεδρίες αναμένεται αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πυλώνων, ανάλογα και με τα αποτελέσματα των τεχνικών διαβουλεύσεων.

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε καθοριστικό τον τριμερή χαρακτήρα του Σώματος, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει διαχρονικά την αξία του στη διαμόρφωση αποφάσεων με κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την εποικοδομητική στάση που, όπως είπε, επικρατεί ανάμεσα στο Υπουργείο και τους κοινωνικούς εταίρους, ευχαριστώντας τους για τη συνεχή και ενεργό συμμετοχή τους.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την Κυβέρνηση, αλλά και για ένα ζήτημα που απασχολεί άμεσα τόσο τις συντεχνίες όσο και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Υπέδειξε, τέλος, ότι παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ζητούμενο είναι να περιορίζονται οι αποκλίσεις και να προκύπτουν αποτελέσματα που θα βελτιώνουν τις συνθήκες για εργαζομένους και συνταξιούχους.

Η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται εκ νέου στον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης.

ΚΥΠΕ