Τελικά, η καινοτομία έχει και τα… λογιστικά της. Η πενταετία 2021-2025 για το ΙδΕΚ χωρά σε αριθμούς που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι: 142 προσκλήσεις, €206,8 εκατ. διαθέσιμος προϋπολογισμός, €153 εκατ. σε συμβάσεις και 797 υπογεγραμμένα έργα. Πίσω από αυτά, όμως, βρίσκεται μια προσπάθεια να στηθεί στην Κύπρο ένα πιο ώριμο οικοσύστημα έρευνας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.

Τα στοιχεία δείχνουν 1.330 νέες θέσεις εργασίας, 649 επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν και €47,2 εκατ. ιδιωτικών επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν. Η χρηματοδότηση μοιράστηκε σχεδόν ισόρροπα μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, ενώ η Κύπρος ανέβηκε διεθνώς στους δείκτες καινοτομίας.

Το ζητούμενο τώρα είναι οι αριθμοί να μη μείνουν σε παρουσιάσεις, αλλά να γίνουν προϊόντα, δουλειές και πραγματική ανάπτυξη. ΠΡΟΚΕ