Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στις Αρχές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα 30χρονου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:20 χθες το βράδυ, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 30χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στον Στρόβολο.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.