Με την άνοδο των θερμοκρασιών ξυπνά και ο εφιάλτης των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα τον συντονισμό των Υπηρεσιών για να προληφθούν τα χειρότερα. Προς το παρόν η κατάσταση φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη, ωστόσο η επαγρύπνηση είναι αυξημένη δεδομένου ότι εισερχόμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία αναμένεται να δοκιμαστούν και τα διάφορα σχέδια που έτυχαν επεξεργασίας, προκειμένου ν’ αποτραπούν ανεπιθύμητες καταστάσεις που βιώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, σε αριθμό πυρκαγιών ανταποκρίθηκε παγκύπρια η Πυροσβεστική Υπηρεσία το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας. Στην επαρχία Λευκωσίας, στις 16:20, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά στη Δευτερά. Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και κατέκαυσε ένα δεκάριο από αποκάλαμα, αναφέρεται. Στις 15:10, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε, με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγλαντζιάς για πυρκαγιά σε σπαρτά και ξηρά χόρτα, η οποία κατασβήστηκε. Στις 13:30, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυρκαγιά στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατέκαυσε ένα εκτάριο από σπαρτά και ξηρά χόρτα, αναφέρεται.

Νωρίς το πρωί χθες, στις 4:04 πμ. η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα εντός στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μάμμαρι στην επαρχία Λευκωσίας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, αναφέρεται, ενώ, ζημιές υπέστη δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο πλησίον του, καθώς και η οικία. Σημειώνεται ότι ήταν εμπρησμός. Στην επαρχία Λεμεσού, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε στις 15:25 με ένα πυροσβεστικό όχημα σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πύργου. Η πυρκαγία τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε μισό δεκάριο ξηρά χόρτα. Συνέδραμε και το Τμήμα Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Στις 10:45 χθες, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά στον Ύψωνα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατέκαυσε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Το έργο υποστήριξαν και δύο φορητές μονάδες πυρόσβεσης του Δήμου Ύψωνα, αναφέρεται. Στην επαρχία Πάφου, στις 13:40 χθες, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου και Πέγειας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πέγειας. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Σημειώνεται ότι εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένας εκσκαφέας.

Στο μεταξύ, πυρκαγιές ξέσπασαν και στην επαρχία Αμμοχώστου, οι οποίες έθεσαν σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία το Σάββατο. Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι στην ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστου εκδηλώθηκε στις 16:00 πυρκαγιά σε σπαρτά στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο αφού κατέκαυσε ένα δεκάριο ξηρών χόρτων, άγριας βλάστησης, αποκαλάμων και ακακιών, ενώ επηρεάστηκε και λάστιχο ύδρευσης. Αναφέρεται ότι «μισή ώρα αργότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Αγίου Ανδρονίκου στη Σωτήρα, η οποία επίσης τέθηκε υπό έλεγχο».