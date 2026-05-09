Σειρά πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου αντιμετώπισε το Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με περιστατικά σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο.

Στη Λευκωσία, στις 04:04 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα εντός στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μάμμαρι. Από τη φωτιά και τη θερμότητα το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο πλησίον του, καθώς και η οικία. Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε εμπρησμό.

Στις 13:30, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαυσε ένα εκτάριο από σπαρτά και ξηρά χόρτα.

Στις 15:10, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε, με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, για πυρκαγιά σε σπαρτά και ξηρά χόρτα στα κατεχόμενα, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αγλαντζιάς. Η πυρκαγιά κατασβήστηκε.

Στις 16:20, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά στη Δευτερά. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαυσε ένα δεκάριο από αποκάλαμα.

Στη Λεμεσό, στις 10:45 ο Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβόλικου ανταπόκριθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά στον Ύψωνα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατέκαυσε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Υποστήριξαν δύο φορητές μονάδες πυρόσβεσης του Δήμου Ύψωνα.

Στις 15:25, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πύργου. Η Πυροσβεστική υποστήριξε το Τμήμα Δασών, το οποίο επίσης επιχείρησε με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Στην Πάφο, στις 13:40, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου και Πέγειας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά παρά την κοινότητα Πέγειας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεση εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένας εκσκαφέας.

Στην Αμμόχωστο, στις 16:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σπαρτά στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαυσε ένα δεκάριο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, αποκάλαμα και ακακίες, ενώ επηρεάστηκε λάστιχο ύδρευσης.

Στις 16:30, σημειώθηκε νέα πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Αγίου Ανδρονίκου στη Σωτήρα, η οποία επίσης τέθηκε υπό έλεγχο.