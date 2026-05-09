Σε εργασίες εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων σε χώρους στάθμευσης στο πλαίσιο του έργου Smart Cyprus προχώρησε ο Δήμος Στροβόλου. Όταν υλοποιηθεί το έργο, οι δημότες θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τους διαθέσιμους χώρους για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους από συγκεκριμένη εφαρμογή. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026, ενώ συνολικά θα τοποθετηθούν 1.500 αισθητήρες.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του philenews, αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου επεσήμαναν ότι τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης θα παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης σε χάρτη.

Επίσης, θα φαίνεται μέσω GPS το ακριβές σημείο, οι χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ και οι χώροι φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το κοινό θα έχει πληροφόρηση για το κόστος της στάθμευσης και θα μπορεί να πληρώνει μέσω eWallet.

Ακόμα, σύμφωνα με τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου, οι οδηγοί θα μπορούν να παρατείνουν τον χρόνο στάθμευσής τους και να ενημερώνονται όταν πλησιάζει ο χρόνος λήξης της παραμονής τους σε κάποιο χώρο στάθμευσης. Με λίγα λόγια, η εξεύρεση χώρου στάθμευσης και η πληρωμή θα γίνεται πιο εύκολη.

Τι είναι ακριβώς το σύστημα smart parking.

Το σύστημα, μέσω αισθητήρων σε δημόσιους χώρους στάθμευσης και παρόδιους χώρους στάθμευσης παγκύπρια, θα ενημερώνει την ειδική πλατφόρμα, η οποία με τη σειρά της θα σημειώνει σε πραγματικό χρόνο τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης στη σχετική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες. Το σύστημα, θα παρέχει άμεση ενημέρωση στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα όπως και την ασύρματη εκτύπωση προστίμων.

Σε ποιους χώρους στάθμευσης θα τοποθετηθούν

Στον Στρόβολο έγιναν εργασίες εγκατάστασης στους πιο κάτω χώρους.

Σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης:

Παρά το κατάστημα Marks & Spencer

Στην οδό Αγίου Δημητρίου

Στην οδό Κορυτσάς – Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

Στην οδό Λιπέρτη – Πίσω από Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

Σταυρού – Δυτικά της φωτοελεγχόμενης συμβολής με τη Λεωφόρο Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ (Coffee Island)

Σταυρού – Ανατολικά της φωτοελεγχόμενης συμβολής με τη Λεωφόρο Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ (Press Caffe)

Ηλία Βενέζη

Υπηρεσιακός δρόμος παρά το Δημοτικό Μέγαρο

Χώρος στάθμευσης κοινού παρά το Δημοτικό Μέγαρο και Θέατρο

Στις οδούς (για παρόδια στάθμευση):

Φίλιππου Χατζηγεωργίου

Κίμωνος (και στα τρία τμήματα της)

Ιπποκράτους

Χρυσάνθου Μυλωνά και Στασίνου (αρχή από Χρ. Μυλωνά)

Λεωνίδου

Σαν Σουσί

Ανδρέα Γεωργίου

Αθηνοδώρου

Αγίας Σοφίας

Σταυρού (μπροστά από κτίριο Καρυάτιδες – Mindy – Ελληνική Τράπεζα)

28 ης Οκτωβρίου (αρχή από τη Λεωφόρο Αθαλάσσας)

Οκτωβρίου (αρχή από τη Λεωφόρο Αθαλάσσας) Αισχύλου (τέρμα οδού)

Βίτση

Τσερίου (μπροστά από το Τμήμα Φορολογίας)

Έβρου

Γώγου Παρασκευαΐδη – Υπηρεσιακός δρόμος μπροστά από το κατάστημα Marks & Spencer

Το κόστος υλοποίησης του έργου

Το έργο SMART CYPRUS υλοποιείται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.