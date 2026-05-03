Ο Δήμος Στροβόλου γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας του Φεστιβάλ Θεάτρου, ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Κύπρου.

Το 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με κυπριακές και ελληνικές παραγωγές, κωμωδίες, σύγχρονα έργα και πολυβραβευμένες παραστάσεις.

Στη δεκαετή πορεία του, το φεστιβάλ φιλοξένησε σημαντικούς δημιουργούς και θεατρικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της θεατρικής ζωής του τόπου. Και φέτος, διατηρεί τον κοινωνικό και φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων από συγκεκριμένες παραστάσεις θα διατεθεί για τη στήριξη οργανισμών και ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα ανοίγει με τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση στον ελλαδικό χώρο, τους «12 Ενόρκους» του Ρέτζιναλντ Ρόουζ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, στις 9 και 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Στις 13 Μαΐου ακολουθεί το «Keffiyeh Made in China» από το Θέατρο Αντίλογος, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «ΥΠΑΡΧΩ».

Ο Χάρης Ρώμας επιστρέφει στην Κύπρο με τη νέα του κωμωδία «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!», στις 16 και 17 Μαΐου, ενώ στις 20 Μαΐου η ArtRat Collective παρουσιάζει στις Σπηλιές του Πάρκου Ακροπόλεως την παράσταση «Υπεργαλαξιακά Αποτυχημένοι» του Κωνσταντίνου Τσίτσιου, με ελεύθερη είσοδο.

Στις 26 Μαΐου το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» του Ρέι Κούνι, σε μετάφραση και διασκευή Χάρη Αριστείδου και Μαριάννας Καυκαρίδου, με τα έσοδα να ενισχύουν το ίδρυμα «Nicholas Zoe Foundation».

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου με την παράσταση «Ο Άνθρωπος που Έσπασε τον Κώδικα» του Χιου Γουάιτμορ από την Alpha Square, βασισμένη στη ζωή του Άλαν Τούρινγκ, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Παράλληλα, ο Δήμος Στροβόλου συνεχίζει τη στήριξη της προσβασιμότητας, παρέχοντας ειδικές ρυθμίσεις για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και συνοδούς.

