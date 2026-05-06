Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην κοινότητα Τρεις Ελιές της επαρχίας Λεμεσού, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κοιμητήριο της κοινότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων τμήμα σιαγόνας και οστά πλευρών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά και ανθρωπολόγος.

Η σκηνή αποκλείστηκε και τελεί υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι τα οστά να είχαν εκταφεί από τάφο του κοιμητηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας ταφής άλλης σορού και να μην επανατοποθετήθηκαν στο μνήμα.