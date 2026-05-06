Σε αρμόδια επιτροπή για εξέταση έχει παραπεμφθεί καταγγελία σε βάρος αξιωματικού της Αστυνομίας για φερόμενη παρενοχλητική συμπεριφορά σε βάρος υφιστάμενής του.

Η καταγγελία, όπως πληροφορείται το philenews, έγινε στο δεύτερο μισό του περασμένου μήνα. Πληροφορίες φέρουν τον εν λόγω βαθμοφόρο να επικοινωνούσε με υφιστάμενή του μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων, με τρόπο που εκλήφθηκε ως παρενοχλητικός.

Ο καταγγελλόμενος λίγο μετά την αναφορά γι΄ αυτή του τη στάση έλαβε ολιγοήμερη άδεια, ενώ βάσει των όσων γνωρίζει το philenews, επηρεάστηκε από το κύμα μεταθέσεων. Μέχρι πρότινος υπηρετούσε σε υποδομή που διαχειρίζεται η Αστυνομία Κύπρου.

Το philenews αποτάθηκε αρμοδίως στην Αστυνομία, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για τα όσα καταλογίζονται στον αξιωματικό της Δύναμης.

Η λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας της Αστυνομίας, υπαστυνόμος Μαρίνα Χριστοδουλίδου αρκέστηκε να μας δηλώσει πως υπάρχει αναφορά σε βάρος μέλους της Αστυνομίας σε σχέση με τη συμπεριφορά του και πως αυτή διερευνάται.

Η κ. Χριστοδουλίδου τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Υπάρχει μια αναφορά από μέλος της Αστυνομίας και αφορά συμπεριφορά άλλου μέλους της Αστυνομίας, που υπερβαίνει τα όρια της επαγγελματικής/υπηρεσιακής σχέσης. Δόθηκαν οδηγίες για εξέταση της αναφοράς από την Επιτροπή Ισότητας της Αστυνομίας».

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Ισότητας Ανδρών και Γυναικών συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 στη βάση απόφασης που είχε λάβει το τότε Υπουργικό Συμβούλιο. Κύρια αποστολή του εν λόγω σώματος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ιστότοπο της αστυνομικής Δύναμης, είναι «η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα αντρών και γυναικών στην Αστυνομία, και η ίση μεταχείριση, στην Αστυνομία».