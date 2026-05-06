Ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από το Οχάιο, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «The Mouth of the South», (Το Στόμα του Νότου) λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα και των συχνά αιχμηρών παρεμβάσεών του, δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες στα αμερικανικά media.

Ο Τέρνερ συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης αθλητικών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι Atlanta Braves.

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είχε έντονη παρουσία σε διεθνείς ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε δημόσια την κατάργηση των πυρηνικών όπλων και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διατήρηση της άγριας φύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δράση του επεκτάθηκε και στην παιδική τηλεόραση, καθώς δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων Captain Planet and the Planeteers με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Πρόσωπο της Χρονιάς», επισημαίνοντας τη συμβολή του στη μετατροπή εκατομμυρίων τηλεθεατών σε «άμεσους μάρτυρες της ιστορίας» μέσω της συνεχούς ειδησεογραφικής κάλυψης.

Ted Turner, the founder of CNN, has died at the age of 87, the network announced https://t.co/Ett0uV7Wko pic.twitter.com/5LAgt5teXg May 6, 2026

Αργότερα πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και αποχώρησε σταδιακά από τον χώρο των επιχειρήσεων, διατηρώντας πάντως μέχρι το τέλος ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide, Μαρκ Τόμσον, ανέφερε ότι ο Τέρνερ υπήρξε «ατρόμητος και διορατικός ηγέτης», προσθέτοντας πως «ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα του CNN».

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80α γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με μια ήπια μορφή πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

