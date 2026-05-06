Την αντίδραση της Οικολογικής Παρέμβασης «Φίλοι του Ακάμα» προκάλεσε η τελευταία Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για βελτίωση του δρόμου «Λουτρά της Αφροδίτης – Κακοσκάλι» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, με την οργάνωση να καταγγέλλει παραβίαση δεσμευτικών όρων και να ζητεί την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης, σε ανακοίνωσή της, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η έκθεση «καταστρατηγεί» νομικά δεσμευτικούς όρους πορηγούμενων αξιολογήσεων και παραγνωρίζει τις εισηγήσεις της αρμόδιας ad hoc Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται, ο δασικός δρόμος Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει για τα ιδιωτικά οχήματα επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, βάσει των προβλεπόμενων όρων του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Πάρκου. Αντ’ αυτού, σημειώνεται ότι τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης ευνοούν την αυξημένη διακίνηση ιδιωτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων σαφάρι, με επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ασφάλεια επισκεπτών.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι η απαγόρευση των ιδιωτικών οχημάτων θα συνέβαλλε στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλούν, του κινδύνου πυρκαγιών και του κόστους συντήρησης, ενώ θα ενίσχυε τη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «άτοπο» το επιχείρημα των Τμημάτων Δασών και Περιβάλλοντος ότι η αναβάθμιση του δρόμου εξυπηρετεί την πυρόσβεση, σημειώνοντας ότι, αντίθετα θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών, λόγω μεγαλύτερης πρόσβασης οχημάτων.

Καταληκτικά, οι «Φίλοι του Ακάμα» καλούν τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση και να προχωρήσουν σε μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία της περιοχής.

ΚΥΠΕ