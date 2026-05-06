Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η σημερινή ημέρα για τα συνολικά 753 πρόσωπα που υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Μαΐου. Όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρόσωπα που προτείνουν ή υποστηρίζουν τους υποψηφίους. Κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από δύο πρόσωπα που υπογράφουν ως προτείνοντες και δύο που υπογράφουν ως υποστηρίζοντες.

Τα ονόματα για τις συνολικά 261 υποψηφιότητες στην επαρχία Λευκωσίας αναρτήθηκαν έξω από την πόρτα της αίθουσας τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Στη λίστα με τα ονόματα πρώην και νυν υπουργοί και βουλευτές, άνθρωποι της νομικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας.

Οι προσωπικότητες που συζητήθηκαν

Από το ΑΚΕΛ ξεχώρισε το όνομα της ηθοποιού Δέσποινας Μπεμπεδέλη, η οποία μαζί με τον Χριστάκη Αδάμου προτείνουν τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου. Επίσης, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, προτείνει τον υποψήφιο Ορέστη Μάτσα, μαζί με ένα ιστορικό πολιτικό πρόσωπο της Κύπρου, τον Τάκη Χατζηδημητρίου. Τον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη υποστηρίζει ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Σαββίδης. Τα βλέμματα τράβηξε και η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Prospectus, Φρειδερίκη Τομπάζου, η οποία υποστηρίζει την νεαρή υποψήφια, Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη.

Αισθητή ήταν η παρουσία του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου, Ιμπραχίμ Αζίζ, ο οποίος υποστηρίζει την υποψηφιότητα του επίσης Τουρκοκύπριου Οζ Καραχάν με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού πρότεινε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Γιώργος Περδίκης.

Οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος είχαν όλοι τους ίδιους προτείνοντες και υποστηρίζοντες. Ως προτείνοντες υπέγραψαν Νικόλας Παπαδόπουλος και Ελένη Θεοχάρους, ενώ ως υποστηρίζοντες ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και ο πρώην υπουργός, Μάρκος Κυπριανού. Την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου προτείνει η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Από τη Δημοκρατική Αλλαγή δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ο οποίος προτείνει τις υποψηφιότητες του Χρίστου και του Αλέξανδρου Κληρίδη. Το δεύτερο άτομο που τους προτείνει, είναι ο πρώην δικαστής στο ΕΔΑΔ και πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Λουκής Λουκαΐδης.

Τον επικεφαλής του κινήματος Άλμα προτείνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο αναπληρωτής επικεφαλής, Χαρίδημος Τσούκας. Από το Volt, ξεχώρισε η πρόταση της υποψηφιότητας της Έφης Ξάνθου από τον standup comedian και παρουσιαστή του δημοφιλούς podcast “Historicon”, Κωνσταντίνο Ψυλλίδη.

Όσον αφορά τους υποψηφίους του Δημοκρατικού Συναγερμού, η πρώην υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, προτείνει την πρώην υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση. Την υποψηφιότητα του πρώην υπαρχηγού της Αστυνομίας, Δημήτρη Μ. Δημητρίου, προτείνει ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Λεόντιος Ιεροδιακόνου. Τον Νεόφυτο Ζαμπά προτείνει η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφη Δράκου, ενώ τον Πόλυ Κουρουσίδη ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.

Ο νυν βουλευτής και πρώην υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, προτείνει τους Κωνσταντίνο Μουντούκκο και Σάββια Ορφανίδου, ενώ ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης προτείνει την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Υγείας, Γιώργου Παμπορίδη. Για τον τελευταίο, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι υποστηρίζεται από τον τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Μάριο Κουλούμα.