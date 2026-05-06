Ρευστό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αναφορές για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνοδεύονται από απειλές και διαψεύσεις γεγονός που εντείνει την επιφυλακτικότητα για το αν το τέλος του πολέμου πλησιάζει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιχείρησε την Τετάρτη να χαμηλώσει τις προσδοκίες, δηλώνοντας στη New York Post ότι είναι «υπερβολικά πρόωρη» η συζήτηση για νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι, εάν δεν αποδεχθεί όσα «έχουν συμφωνηθεί», οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν εκ νέου τους βομβαρδισμούς διαμηνύοντας μάλιστα ότι θα είναι «πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν».

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από διεθνή μέσα, εμφανίζουν τις δύο πλευρές να πλησιάζουν στη σύνταξη μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει αμερικανική πρόταση 14 σημείων.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κατηγορηματικά αναφορές περί συμφωνίας για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές διαρροές «αμερικανική λίστα επιθυμιών».

Στο Ισραήλ, η εικόνα είναι ακόμη πιο επιφυλακτική. Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «υπεραισιοδοξία» από την Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μια νέα επίθεση είναι πιθανότερη από την επιτυχία των διαπραγματεύσεων.

Στο παρασκήνιο, η Κίνα εντείνει τις πιέσεις προς το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, την ώρα που ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες.

Τεχεράνη: Στόχος του Ιράν μια έντιμη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή

Το Ιράν επιδιώκει την επίτευξη έντιμης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή και αυτός είναι ο στόχος των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που διεξάγει με διάφορες χώρες, δήλωσε την Τετάρτη η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζερανί.

Η Μοχατζερανί, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην Κίνα, λέγοντας ότι η χώρα επιδιώκει έντιμη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή και ότι το ταξίδι του Αραγτσί πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτού του στόχου.

Υπογράμμισε επίσης μήνυμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο τόνισε: «Υποτασσόμαστε μόνο στον Θεό και κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε».

Η Μοχατζερανί επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ενότητας και συνοχής, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έχει επίσης σημειώσει πως όλες οι ενέργειες γίνονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και επικεντρώνονται στα εθνικά συμφέροντα.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί το συμβούλιο ασφαλείας εν μέσω αναφορών για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ θα συνεδριάσει απόψε, στις 19:00, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε το γραφείο ενός από τους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης στους Times of Israel.

Η συνεδρίαση συνδέεται με τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Περισσότερα από 50 φορτηγά πλοία έχουν αναγκαστεί μέχρι τώρα να γυρίσουν πίσω ή να επιστρέψουν σε λιμάνι ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση «Ελευθερία» για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων, επικαλούμενος αυτό που περιέγραψε ως «μεγάλη πρόοδο» προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη.

Σε ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται: «Μέχρι στιγμής, 52 εμπορικά πλοία έχουν λάβει εντολή να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνι προκειμένου να συμμορφωθούν».