«Εν τζαι είμαστε παρεξηγημένοι;»

«Είμαστε;»

«Που μένα, καμιά παρεξήγηση».

«Τζαι που μένα καμιά».

Θα μπορούσε να είναι πραγματικός, αλλά μπορεί να είναι και φανταστικός ο διάλογος, όπως και τα πρόσωπα που τον έκαναν. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης αντάλλαξαν χειραψία και φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά και με άλλους υποψηφίους, στο προαύλιο της αίθουσας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκωσία, στέλνοντας μήνυμα ενότητας για την επόμενη μέρα.

Η Αννίτα ήρθε φουριόζα για να προλάβει να φτάσει μετά τη Λάρνακα, πήρε το χειροκρότημα υποψηφίων και υποστηρικτών του κόμματος και μπήκαν όλοι μαζί στην αίθουσα για να υποβάλουν υποψηφιότητα…

Ο Στέφανος Στεφάνου, μαζί με όλη την ομάδα του ΑΚΕΛ, βγαίνοντας από την αίθουσα, συναπάντησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο και την ομάδα του ΔΗΚΟ. Οι θερμοί εναγκαλισμοί βουλευτών του ΑΚΕΛ με την αναπληρώτρια πρόεδρο του κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού ή συμβολικές κινήσεις για την επόμενη μέρα;

Οι Οικολόγοι, πάντως, ήρθαν με το λεωφορείο τους, όπως πάντα, για να στείλουν μήνυμα οικολογίας, με τον υποψήφιό τους, Άδωνη Γιάγκου, να συνοδεύεται από τον σκύλο του, τον Sky, τον «ουρανό», διότι ήρθε ουρανοκατέβατος, όπως μας είπε.

Στο VOLT είχε γενέθλια ο Χαρίλαος Βελάρης και άκουσε το Happy Birthday στα σκαλιά της αίθουσας του πολιτικού ιδρύματος Αρχάγγελος, την ώρα μάλιστα που στην άλλη πλευρά έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, και κάποιοι πίσω του άρχισαν να δυσανασχετούν, θεωρώντας πως το πάρτι στήθηκε επίτηδες, προβοκατόρικα, για να μην ακουστούν οι δηλώσεις.

Ο Μάριος Καρογιάν δήλωσε παρών, παρά το ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν θα είναι υποψήφιος, και με την παρουσία του και τις χειραψίες έδινε σύνθημα αισιοδοξίας για τη ΔΗΠΑ.

Με δυνατή παρουσία και η ΕΔΕΚ, οι υποψήφιοι της οποίας έδωσαν ραντεβού μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων σε γνωστή καφετέρια της Λευκωσίας.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έβγαζε «σέλφι» στο προαύλιο της αίθουσας μαζί με τη νέα της ομάδα πλέον, το Άλμα, και έδινε, ως η έμπειρη της παρέας, το σύνθημα.

Με Γιώργο Σαββίδη και Νίκο Παντζιαρά

Δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο προαύλιο της υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο Γιώργος Σαββίδης της Ομόνοιας και ο Νίκος Παντζιαράς του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι έδιναν μάχες ως αντίπαλοι στα γήπεδα, βρέθηκαν να προτείνουν ο ένας υποψήφιο του ΑΚΕΛ και ο άλλος υποψήφιο του ΔΗΣΥ. Ο Γιώργος Σαββίδης πρότεινε την υποψηφιότητα του Χρίστου Χριστοφίδη και ο Νίκος Παντζιαράς την υποψηφιότητα του Πόλυ Κουρουσίδη.

Το παρών του έδωσε και ο Κώστας Μαλέκκος, πρώην ποδοσφαιριστής και των δύο «αιωνίων» της Λευκωσίας, αλλά όχι για να προτείνει κάποιον. Είναι υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα.

Ο Χριστόφορος, η Ραμόνα και ο… Λουκάνικος

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης έβαλε τη Ραμόνα μπροστά, ζητώντας της μάλιστα να κάνει και δηλώσεις στις κάμερες των καναλιών. Ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία να τα χώσει στον «Λουκάνικο», όπως είναι γνωστός ο καθηγητής που είναι υποψήφιος με την «Άμεση Δημοκρατία». Τα άκουσε βασικά για τον Φειδία και την αχαριστία που έδειξε, αφού για τον ίδιο τον Λουκάνικο ο Χριστόφορος Τορναρίτης είχε καλά λόγια να πει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εν ο μόνος που το κόμμα του Φειδία που κόφκει ο νους του».

Όπως έλεγε ο Τορναρίτης, του είχε δώσει το διαμέρισμα του Φειδία για τις ανάγκες της προεκλογικής, αξίας 32.000 ευρώ, χωρίς να πληρώσει τίποτε. Μόνη προϋπόθεση ήταν να του προωθήσει το βιβλίο του, αλλά ο Φειδίας, ως «αχάριστος», δεν το έκανε. «Είδες τον να κάμνει;», τον ρώτησε. Πάντως, ο «Λουκάνικος» δεν διέψευσε όσα έλεγε ο Τορναρίτης.

Ο Φειδίας, πάντως, ήρθε ως συνήθως με καθυστέρηση και άλλαξε το πρόγραμμα υποβολής υποψηφιοτήτων, αλλά αυτό δεν τον απασχόλησε… Πήρε το live από τον «Λουκάνικο» και συνέχισε εξηγώντας πως ήρθε η μεγάλη μέρα για την οποία δούλευαν εδώ και ένα χρόνο.

Ένας εκ των ανεξάρτητων υποψηφίων άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και δεν υπέβαλε τελικά υποψηφιότητα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι συγγενείς, οι φίλοι και τα μικρά παιδιά που συνόδευαν τους υποψηφίους.