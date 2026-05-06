Με αναφορές στην ελευθερία του Τύπου, την ανάγκη διαφύλαξης του πλουραλισμού και τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της συλλεκτικής έκδοσης της εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS», η οποία κυκλοφόρησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου και τη συμπλήρωση 30 χρόνων δημοσιογραφικής πορείας του διευθυντή έκδοσης της εφημερίδας, Ανδρέα Ιωσήφ.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ τον χαιρετισμό του ανέγνωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη συμβολή της εφημερίδας κατά τα 13 χρόνια κυκλοφορίας της, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον ρόλο του Τύπου στον έλεγχο της εξουσίας και στη δημόσια κριτική.

«Η κριτική, όσο έντονη και να είναι, από τη στιγμή που θεμελιώνεται σε επιχειρήματα, είναι καλοδεχούμενη και πολλές φορές μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συλλεκτική έκδοση συγκεντρώνει το δημοσιογραφικό υλικό που δημοσιεύθηκε στη «ΔΑΛΙNEWS» από το 2011 μέχρι το 2024, καταγράφοντας γεγονότα, πρόσωπα και πτυχές της κοινωνικής ζωής της περιοχής Ιδαλίου. Η «ΔΑΛΙNEWS», η πρώτη τοπική εφημερίδα της περιοχής, υπήρξε για περισσότερο από μία δεκαετία ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική επικαιρότητα και την καθημερινότητα της κοινότητας.

Ο Ανδρέας Ιωσήφ στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη στο τοπίο των ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως η έγκυρη ενημέρωση, η δεοντολογία και η αντικειμενικότητα παραμένουν θεμελιώδεις αρχές της δημοσιογραφίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων και της διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών.

Τη συλλεκτική έκδοση παρουσίασαν η ομότιμη καθηγήτρια ΜΜΕ, ακαδημαϊκός και συγγραφέας Νάγια Ρούσου και ο φιλόλογος, αρθρογράφος και πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΠΕ, Λάρκος Λάρκου.

Όπως αναφέρθηκε κατά την εκδήλωση, η έκδοση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο τεκμήριο για όσους ενδιαφέρονται να ανατρέξουν στην πρόσφατη ιστορία και την κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής Ιδαλίου μέσα από το βλέμμα της τοπικής δημοσιογραφίας.