Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία και ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα επιβεβαίωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», στο οποίο εντοπίστηκαν ύποπτα κρούσματα χανταϊού, θα κατευθυνθεί προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μετά την απομάκρυνση τριών ασθενών νωρίτερα σήμερα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Γκαρσία δήλωσε ότι ο 56χρονος Βρετανός πολίτης που μεταφέρθηκε εκτός πλοίου είναι ο γιατρός του πλοίου. Όπως ανέφερε, η κατάστασή του είναι πλέον «σταθερή», αν και προηγουμένως θεωρούνταν «κρίσιμη».

Η ίδια διευκρίνισε ότι, ενώ αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς του στα Κανάρια Νησιά, τελικά αποφασίστηκε να διακομιστεί αεροπορικώς στην Ολλανδία, όπως και οι άλλοι δύο ασθενείς που απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Μάλιστα, η εταιρεία εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων «Oceanwide» γνωστοποίησε πως η κατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών είναι «κρίσιμη». Παράλληλα, ο ένας εκ των δύο, ο οποίος προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός, είχε «στενή σχέση» με τον Γερμανό πολίτη που πέθανε επί του πλοίου στις 2 Μαΐου.

Χωρίς συμπτώματα οι υπόλοιποι επιβάτες του πλοίου

Σύμφωνα με την Ισπανίδα υπουργό, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που παραμένουν στο MV Hondius δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Το πλοίο κατευθύνεται πλέον προς το λιμάνι Γκραναντίγια στην Τενερίφη, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών.

Η Γκαρσία τόνισε ότι η διαδικασία εκκένωσης θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα «αποφεύγει κάθε επαφή» με τους κατοίκους των Καναρίων Νήσων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τα νησιά.

Σε καραντίνα οι Ισπανοί, οι υπόλοιποι θα επαναπατριστούν

Όπως ανακοίνωσε, οι Ισπανοί πολίτες θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτική βάση στη Μαδρίτη, ενώ οι πολίτες άλλων χωρών θα επαναπατριστούν, εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η χώρα έχει τόσο νομική όσο και ηθική υποχρέωση να βοηθήσει το πλοίο, ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας Ισπανών πολιτών μεταξύ των επιβαινόντων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, οι τρεις ασθενείς που απομακρύνθηκαν νωρίτερα από το Hondius αναχώρησαν από το αρχιπέλαγος με δύο αεροασθενοφόρα.

