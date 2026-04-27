Τραγική κατάληξη είχε ένα παραδοσιακό φεστιβάλ με ταύρους στην πόλη Beas de Segura της Ανδαλουσίας, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ του Αγίου Μάρκου την Παρασκευή, ένας 33χρονος κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης ράντζου, υπέστη θανάσιμα τραύματα από έναν ταύρο μπροστά στα μάτια των θεατών, που παρακολουθούσαν έντρομοι, ουρλιάζοντας και ανίκανοι να βοηθήσουν.

Ο ταύρος τον τρυπούσε για ώρα με τα κέρατά του

Το αγριεμένο ζώο ξέφυγε από τα σκοινιά με τα οποία το συγκρατούσαν και επιτέθηκε ξαφνικά στον άνδρα, προκαλώντας του βαθιές πληγές στην κοιλιά, τη βουβωνική χώρα και το στήθος.

Τα πλάνα από την θανατηφόρα επίθεση του ταύρου στον άτυχο άντρα, καθώς τον τρυπάει με μανία με τα κέρατά του για αρκετή ώρα, προκαλούν σοκ,

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🇪🇸 | Un ganadero de 33 años perdió la vida el viernes tras ser corneado y atacado por un toro durante las fiestas de San Marcos en Beas de Segura, Jaén. pic.twitter.com/hBKsp6Z9O6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2026

Το θύμα μεταφέρθηκε επειγόντως σε κινητή ιατρική μονάδα που είχε συσταθεί κοντά στην Plaza San Marcos.

Παρά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη. Ο 33χρονος υπέκυψε στα τραύματα του μέσα στο ασθενοφόρο, καθώς προσπαθούσαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα

Ο 33χρονος κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης ταύρων Σαντιάγκο Σαν Ρομαν δεν ήταν τόσο τυχερός όσο ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, ο «Βασιλιάς των ταυρομάχων» που τραυτίστηκε φριχτά στον ορθό μέσα στην αρένα της Σεβίλλης την περασμένη Κυριακή και νοσηλεύεται μετά από πολύωρη επέμβαση.

Το θέμα της ασφάλειας και της παράδοσης στα ισπανικά φεστιβάλ συζητείται τακτικά.

Τα τελευταία χρόνια, η προσοχή σε τέτοια περιστατικά έχει αυξηθεί, όπως και το ενδιαφέρον για πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με ταύρους.

Ωστόσο, παρά τα συχνά ατυχήματα – κάποιες φορές δυστυχήματα – με επιθέσεις ταύρων και τις εκκλήσεις φιλοζωικών ΜΚΟ να καταργηθούν, οι ταυροδρομίες, οι ταυρομαχίες και άλλα φεστιβάλ με ταύρους στην Ισπανία παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή τόσο στους ντόπιους, όσο και στους τουρίστες.

