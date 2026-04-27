Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία και την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην 25η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-ASEAN στο Μπρουνέι, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της Νοτιοανατολικής Ασίας για την Ευρώπη και την Κύπρο.

«Βρίσκομαι σήμερα στο Μπρουνέι, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο κ. Κόμπος, επισημαίνοντας ότι η περιοχή αριθμεί σχεδόν 700 εκατομμύρια κατοίκους και διαθέτει οικονομία ύψους περίπου 4 τρισεκατομμυρίων. Πρόσθεσε ότι η Νοτιοανατολική Ασία εντάσσεται εδώ και καιρό στον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διμερείς επαφές με τέσσερις ομολόγους

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κόμπος πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, του Ανατολικού Τιμόρ, των Φιλιππίνων και του Μπρουνέι.

Με τον Υπουργό του Μπρουνέι, Ντάτο Εριβάν Γιουσόφ, συζήτησε ευκαιρίες επέκτασης της διμερούς συνεργασίας, ζητήματα σταθερότητας και ασφάλειας ενεργειακών και εμπορικών ροών, και εξέφρασε εκτίμηση για τη συμβολή του Μπρουνέι ως Συντονίστριας Χώρας ASEAN για τις Σχέσεις Διαλόγου ASEAN-ΕΕ (2024-2027).

«Εποικοδομητική» χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Δρ. Βίβιαν Μπαλακρίσναν, με επίκεντρο τη θαλάσσια και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης.

Διεθνές δίκαιο και κοινές δεσμεύσεις

Στη συνάντηση με τον Υπουργό του Ανατολικού Τιμόρ, Μπεντίτο ντος Σάντος Φρέιτας, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα. Ο κ. Κόμπος συνεχάρη επίσης τον ομόλογό του για την ένταξη της χώρας στον ASEAN.

Με την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Μαρία Τερέζα Λάζαρο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών των δύο χωρών, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην προώθηση των σχέσεων ΕΕ-ASEAN.