Αντρέας Σπυρίδη, CFA Αντιπρόεδρος, CFA Society Cyprus

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μακρινό μελλοντικό πλάνο για τον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων. Είναι εδώ, κινείται με ταχείς ρυθμούς και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται τα χαρτοφυλάκια, αξιολογείται ο κίνδυνος και λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις. Για τους επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών, η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το AI θα σας επηρεάσει πρακτικά αλλά πώς να το χρησιμοποιήσετε ορθά, με κριτική ματιά και σαφή αίσθηση ευθύνης.

Αυτή είναι η συζήτηση που ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου – CFA Society Cyprus φέρνει στην κοινότητά του στο webinar με τίτλο “AI in Asset Management”, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026 στις 18:00 EEST.

Η Αποστολή του CFA Society Cyprus

Το CFA Society Cyprus αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου του CFA Institute, της μεγαλύτερης ένωσης επαγγελματιών επενδυτών στον κόσμο. Η αποστολή μας είναι να προάγουμε τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας στο επάγγελμα των επενδύσεων, και να εξυπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον προωθώντας έναν χρηματοπιστωτικό κλάδο βασισμένο στην ακεραιότητα, την ικανότητα και τη διαφάνεια.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εργαζόμαστε για να εφοδιάζουμε τα μέλη μας – διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επαγγελματίες κινδύνου, αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές, συμβούλους και άλλους, με τις γνώσεις και την προοπτική που χρειάζονται για να πλοηγηθούν σε έναν κλάδο που αλλάζει συνεχώς. Όταν αναδύονται νέες τεχνολογίες, μέσα, και πλαίσια, ο ρόλος μας είναι να ενθαρρύνουμε την τεκμηριωμένη, βασισμένη σε αποδείξεις δέσμευση αντί για ανεπιφύλακτο ενθουσιασμό ή αδικαιολόγητη αντίσταση. Αυτή η ισορροπία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα.

Γιατί το AI στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων Έχει Σημασία Τώρα

Η υιοθέτηση του AI στον επενδυτικό κλάδο είναι ραγδαία. Οι τεχνικές machine learning εφαρμόζονται σε μοντέλα παραγόντων, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) χρησιμοποιείται για την ανάλυση αποτελεσμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης, και το AI ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και στην εκτέλεση συναλλαγών. Η τεχνολογία έχει μεταβεί από το ερευνητικό εργαστήριο στην καθημερινή υποδομή της διαχείρισης επενδύσεων, μερικές φορές ορατά, μερικές φορές αθόρυβα.

Η ταχεία υιοθέτηση συνοδεύεται, ωστόσο, από τους δικούς της κινδύνους. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και των υπερβολικών ισχυρισμών που διατυπώνονται από ορισμένα στελέχη και παρόχους προϊόντων. Το “AI washing”, η τάση να υπερεκτιμάται ή να παρουσιάζεται παραπλανητικά ο ρόλος του AI σε μια επενδυτική διαδικασία, έχει αναδειχθεί ως μια πραγματική και αυξανόμενη ανησυχία για επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και τελικούς επενδυτές. Η διάκριση ουσιαστικής ενσωμάτωσης AI από την παραπλάνηση λόγω marketing, είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες επενδύσεων κατά τη διάρκεια ενός due diligence.

Αυτό αγγίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ακεραιότητα των κεφαλαιαγορών – όλα κεντρικά θέματα στον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute. Για αυτούς τους λόγους πιστεύουμε πως το θέμα αξίζει μιας σοβαρής και τεκμηριωμένης συζήτησης.

Μια Συζήτηση που Αξίζει να Γίνει

Ο CFA Society Cyprus έχει τη χαρά να υποδεχθεί τον Dr. Joseph Simonian, ερευνητή και επενδυτή, του οποίου το έργο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες διαχείρισης επενδύσεων. Ο Dr. Simonian είναι ο συντάκτης του AI in Asset Management: Tools, Applications, and Frontiers, ενός βιβλίου που συγκεντρώνει σκέψεις και έργα κορυφαίων ερευνητών και επαγγελματιών στην αποτίμηση του AI στις επενδυτικές διαδικασίες. Είναι επίσης ο συγγραφέας της έκθεσης AI Washing: Signs, Symptoms, and Suggested Solutions for Investment Stakeholders, μιας επίκαιρης ματιάς σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ακεραιότητας του επαγγέλματος. Ο Dr. Simonian συνεισφέρει τακτικά στο CFA Institute Research and Policy Center και έχει αποτελέσει μια σταθερή και αξιόπιστη φωνή στην εκπαίδευση επαγγελματιών επενδύσεων σχετικά με τη σωστή χρήση του AI, των machine learning τεχνικών, και ποσοτικών εργαλείων στην πράξη.

Το webinar θα αντλήσει από αυτές τις εκδόσεις, για να προσφέρει μια ρεαλιστική εικόνα σε θέματα όπου το AI προσθέτει πραγματικά αξία στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και να εξηγήσει πώς οι επαγγελματίες μπορούν να προσεγγίζουν προϊόντα και στρατηγικές βασισμένες στο AI με την κριτική διάκριση που απαιτεί η εποχή. Θα ακολουθήσει Q&A, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στον Dr. Simonian.

Πρόσκληση προς όλους τους Επαγγελματίες

Το webinar είναι ανοιχτό για μέλη του CFA Society Cyprus, υποψήφιους CFA και άλλους επαγγελματίες από την ευρύτερη περιοχή. Απευθύνεται σε όποιον αντιμετωπίζει το AI στην επαγγελματική του δραστικότητα. Είτε εργάζεστε στο front office, είτε στη διαχείριση κινδύνων, είτε στη συμμόρφωση ή ακόμα και στον συμβουλευτικό τομέα, το AI μας αφορά, πλέον, όλους.

Η συνεχής εκπαίδευση, κατά την άποψή μας, δεν είναι απλώς ένα τυπικό θέμα. Είναι μια ουσιαστική δέσμευση απέναντι στους πελάτες, τους οργανισμούς και τις αγορές που υπηρετούμε. Εκδηλώσεις σαν αυτή αποτελούν μέρος της συνεχούς προσπάθειάς μας να φέρνουμε παγκόσμιας εμβέλειας σκέψη στην επενδυτική κοινότητα της Κύπρου, και να διασφαλίζουμε ότι τα μέλη μας κατέχουν τα εφόδια, ώστε να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο παγκόσμιο κλάδο.

Ημερομηνία: 4 Μαΐου 2026

Ώρα: 18:00 | 17:00 CET | 16:00 UK | 11:00 ET | 08:00 PST

