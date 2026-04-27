Άρχισε να αποδίδει το νέο σύστημα anti-drone το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στις Κεντρικές Φυλακές μόλις πριν από 48 ώρες.

Εντόπισε και ανέκοψε drone το οποίο πετούσε τα ξημερώματα της Κυριακής πάνω από το προαύλιο των φυλακών και μετέφερε τρία κινητά τηλέφωνα και τρεις φορτιστές μέσα σε μπάλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το σύστημα, το drone πέταξε σε μεγάλο ύψος πάνω από τις Κεντρικές Φυλακές και προχώρησε σε ρίψη των αντικειμένων, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή τους εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Το σύστημα anti-drone, το οποίο εντόπισε αμέσως το drone, διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής της διαδρομής του, καθώς και όλων των σχετικών επιχειρησιακών δεδομένων, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη στιγμή την αποτελεσματικότητά του στην αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Τα κινητά τηλέφωνα και οι φορτιστές παραδόθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου, η οποία άρχισε διερεύνηση της υπόθεσης και αξιοποιεί τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το σύστημα για τον εντοπισμό του αποστολέα. Επειδή κατέγραψε τη θέση από την οποία πέταξε το drone θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί το πρόσωπο που το κατεύθυνε ώστε να υποστεί τις συνέπειες. Έρευνες γίνονται και για τον αγοραστή των κινητών τηλεφώνων στη βάση των σειριακών τους αριθμών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τη σημασία της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές και τη σταθερή απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να θωρακίσει ουσιαστικά το σωφρονιστικό σύστημα απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικότητας.

Σημειώνεται ότι στις φυλακές λειτουργεί και σύστημα εντοπισμού του σήματος που εκπέμπουν κινητά τηλέφωνα και απομένει η εφαρμογή συστήματος το οποίο θα μπλοκάρει το σήμα. Με τον τρόπο αυτό θα τερματιστεί η διάπραξη εγκλημάτων κατά παραγγελία από τις φυλακές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα εντοπίστηκαν 41 κινητά τηλέφωνα, 33 φορτιστές και ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών καθώς και αιχμηρών αντικειμένων.