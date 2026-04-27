Συνολικά 22 μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν 110 κιλά κάνναβης στις αποσκευές τους κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, σύμφωνα με το BBC.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, κάθε μοναχός μετέφερε περίπου 5 κιλά της ισχυρής ποικιλίας “Kush”, η οποία ήταν προσεκτικά κρυμμένη μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα «ψεύτικα τοιχώματα» στις βαλίτσες.

Οι μοναχοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι φοιτητές, επέστρεφαν από ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ταϊλάνδη, το οποίο –σύμφωνα με την αστυνομία– είχε καλυφθεί οικονομικά από άγνωστο μέχρι στιγμής χορηγό.

Οι αρχές έχουν συλλάβει και έναν ακόμη μοναχό, ο οποίος φέρεται να οργάνωσε το ταξίδι αλλά δεν συμμετείχε σε αυτό, και εντοπίστηκε αργότερα σε προάστιο της Κολόμπο.

22 monks arrested in the largest-ever drug bust at Bandaranaike International Airport, with over 110kg of ‘Kush’ cannabis & ‘Hashish’ worth Rs.

110 million seized after police uncovered drugs hidden in specially modified luggage with false compartments, each suspect carrying… pic.twitter.com/r2yJ6vIKVk April 26, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο φερόμενος ως διοργανωτής είχε πείσει τους υπόλοιπους ότι τα αντικείμενα που μετέφεραν αποτελούσαν «δωρεά» και ότι θα παραλαμβάνονταν από βαν μετά την άφιξη.

Οι αρχές διερευνούν πλέον το ενδεχόμενο οι μοναχοί να μην γνώριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των αποσκευών τους, ενώ εξετάζονται τα κινητά τους τηλέφωνα. Σε αυτά, σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι στην Ταϊλάνδη, όπου εμφανίζονται να κάνουν τουριστικές δραστηριότητες φορώντας καθημερινά ρούχα.

Σε ορισμένα από τα υλικά αυτά, καταγράφονται στιγμές χαλάρωσης, με τους μοναχούς να εμφανίζονται να ξεκουράζονται ή να καπνίζουν, ενώ οι ρόμπες τους είναι χαλαρά δεμένες.

For the FIRST TIME in the history of Katunayake Airport !



22 Sri Lankan Buddhist monks arrested at Katunayake Airport with drugs worth over Rs. 110 crore – "We condemn the incident! Will take steps to expel them from the Sasana," say Mahanayaka Theros of the Three Chapters pic.twitter.com/e4JoauL2Yg April 26, 2026

Η ποσότητα της κάνναβης είχε, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετηθεί ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο απόκρυψης.

Οι 22 μοναχοί οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή και τέθηκαν υπό κράτηση για επτά ημέρες, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκριση. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη υπόθεση στη χώρα όπου τόσο μεγάλος αριθμός μοναχών εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσω αεροδρομίου.

