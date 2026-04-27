Ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ ενός Τούρκου και ενός Ρώσου πυγμάχου στη βορειοανατολική Τουρκία εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή, αφού οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στο τέλος ενός γύρου, αναγκάζοντας τους διαιτητές να διακόψουν τον αγώνα στη μέση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Αθλητικό Κέντρο Besirli στην πόλη της Τραπεζούντας, όπου ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν αντιμετώπισε τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφ για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή UBO, έναν τίτλο που απονέμεται από την Universal Boxing Organization.

• Trabzon’da 25 Nisan 2026’da Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen profesyonel boks maçında Türk boksör Emirhan Kalkan, Rus rakibi Sergei Gorokhov’a yenildi; galibiyet sonrası yerel seyirciler ringe hücum ederek arbede çıkardı. pic.twitter.com/n4eLgtsiLp April 25, 2026

Σύμφωνα με αναφορές, οι εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου. Ο Ρώσος φαίνεται πως έχει βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του, ο οποίος παίζει… εντός έδρας. Όσο ο Καλκάν λαμβάνει την περίθαλψη του διαιτητή, ο Γκορόκοφ πανηγυρίζει πολύ έντονα και όταν ο προπονητή του Ρώσου πλησιάζει την γωνία του Τούρκου, η σπίθα γίνεται… πυρκαγιά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η ατμόσφαιρα μέσα στο ρινγκ έγινε εχθρική και επεκτάθηκε πέρα από τα σχοινιά.

Trabzon'da olaylı boks maçı: Onlarca kişi ringe atlayıp yumruklaştı



Trabzon'da Türk boksör Emirhan Kalkan'ın UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile çıktığı maçın 3. raundunda ortalık karıştı.



Ringe çıkan onlarca kişi birbirine girdi, maç yarıda kaldı. pic.twitter.com/A6iGvTTSll — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) April 26, 2026

Αυτό που ξεκίνησε ως λεκτική αντιπαράθεση σύντομα μετατράπηκε σε σωματική, εμπλέκοντας πολλά άτομα και από τις δύο ομάδες καθώς και από το περιβάλλον του ρινγκ.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, δεκάδες άτομα μπήκαν στο ρινγκ, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια χαοτική συμπλοκή. Βίντεο που αναρτήθηκαν από την συμπλοκή έδειχναν πλαστικές καρέκλες να ίπτανται, καθώς και γροθιές και κλωτσιές να ανταλλάσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων.

Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkan hafif siklet milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov’un mücadelesinden çok, sporun ruhuna gölge düşüren şiddet olaylarıyla hafızalara kazındı.



Karşılaşmanın 3. raundunda… pic.twitter.com/7SQoDuCx5W April 26, 2026

Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δυσκολεύτηκε να περιορίσει την ταχέως αυξανόμενη αντιπαράθεση. Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του χώρου καλούσαν σε ηρεμία, αν και η αναταραχή συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα πριν αποκατασταθεί εν μέρει ο έλεγχος.

Η έκταση της αναταραχής ανάγκασε τους υπεύθυνους να διακόψουν τον αγώνα πριν από τη λήξη του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, δείχνοντας την έκταση της αναταραχής μέσα στον χώρο.

Trabzon’da bir boks maçında seyirciler ringe atlayıp Rus boksöre saldırdı.



Beşirli’de düzenlenen boks müsabakasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus boksör Sergei Gorokhov karşı karşıya geldi.



Müsabaka sırasında iki sporcu arasında gerilim yaşandı. Ancak köşelerine… pic.twitter.com/nQpfN9AReA — 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) April 26, 2026

Ο Τούρκος αθλητής δήλωσε από τη μεριά του: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»

Trabzon'daki olaylı boks maçı dünya gündeminde!



Trabzon’da, Rus boksör Sergei Gorokhov'un, 'Türk Tankı' lakaplı milli boksör Emirhan Kalkan’ı yenmesinin ardından ringte yaşananlar dünya çapında gündem oldu!

Her iki boksör UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkmıştı.… pic.twitter.com/APJ0GV7Kkh — Çetin AYDIN (@cacetinaydin) April 26, 2026

