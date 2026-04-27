Ο Sébastien Ogier κατέκτησε τη νίκη στο Rally Islas Canarias, οδηγώντας την Toyota Gazoo Racing World Rally Team σε μια εντυπωσιακή τετραπλή επικράτηση. Το Toyota GR Yaris Rally1 απέδειξε την υπεροχή του στις ασφάλτινες ειδικές του αγώνα, παίρνοντας τη νίκη και στις 17 διαδρομές του αγώνα. Παρά την απόλυτη κυριαρχία σε επίπεδο επιδόσεων, η μάχη για τη νίκη εξελίχθηκε ανάμεσα στους οδηγούς της ομάδας. Ο Ogier πήρε το προβάδισμα από την πρώτη ημέρα και διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι τον τερματισμό, ωστόσο η διαφορά του από τους teammates του παρέμεινε οριακή, με τις διαφορές να μην ξεπερνούν τα εννέα δευτερόλεπτα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Κύριος αντίπαλος του Γάλλου ήταν ο Oliver Solberg, ο οποίος πλησίασε εντυπωσιακά, μειώνοντας τη διαφορά στα 2,2 δευτερόλεπτα το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, ένα μικρό λάθος στην προτελευταία ειδική αποδείχθηκε καθοριστικό. Η ζημιά στο εμπρός αριστερό μέρος του αυτοκινήτου τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, στερώντας του την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι τέλους. Ο Ogier το εκμεταλλεύτηκε, αύξησε τον ρυθμό του και μαζί με τον συνοδηγό του Vincent Landais εξασφάλισε την πρώτη του φετινή νίκη, με διαφορά 19,9 δευτερολέπτων.

2026 FIA World Rally Championship / Round 05 / Rally Islas Canarias 2026 / 23rd – 26th April 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Elfyn Evans, ο οποίος διατήρησε σταθερά υψηλό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Ο Ουαλός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός το Σάββατο, κατακτώντας τρεις ειδικές διαδρομές. Την Κυριακή επικράτησε στην Power Stage και στη βαθμολογία Super Sunday, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Sami Pajari, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία με ένα ακόμη δυνατό αποτέλεσμα, ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Takamoto Katsuta. Ο Ιάπωνας, που είχε φτάσει στον αγώνα ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έδειξε βελτίωση κατά τη διάρκεια του τριημέρου και ολοκλήρωσε μόλις 10,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Pajari.

Η συνολική εικόνα της Toyota ήταν εντυπωσιακή, με την ομάδα να συγκεντρώνει 59 από τους 60 διαθέσιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αυξάνοντας σημαντικά τη διαφορά της από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο, καθώς η Toyota ξεπέρασε τα 300 βάθρα στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Η συνέχεια του θεσμού μεταφέρεται πλέον στο χώμα, με το Ράλι Πορτογαλίας να ακολουθεί.

2026 FIA World Rally Championship / Round 05 / Rally Islas Canarias 2026 / 23rd – 26th April 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Τελική κατάταξη

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 2h43m18.9s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +19.9s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m40.8s

4 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1m51.2s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +3m29.5s

6 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) + 3m41.0s

7 Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) + 3m57.7s

8 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +5m45.4s

9 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +7m24.3s

10 Alejandro Cachón/Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +7m49.4s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Elfyn Evans 101

2 Takamoto Katsuta 99

3 Sami Pajari 72

4 Oliver Solberg 68

5 Adrien Fourmaux 59

6 Sébastien Ogier 58

7 Thierry Neuville 35

8 Esapekka Lappi 21

9 Yohan Rossel 20

10 Léo Rossel 18

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 265

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 167

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 75

4 M-Sport Ford World Rally Team 63