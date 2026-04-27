Στους νέους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη με τους οποίους εμπλέκει τον Ανδρέα Γρηγορίου στην υπόθεση «Σάντη» και αναφέρεται σε νέο μήνυμα που φέρεται να απέστειλε ο Δημήτρης Παπαδάκης στον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, απαντά ο τέως ευρωβουλευτής.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «επί θητείας Νίκου Αναστασιαδη 10 χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό. Μία όταν ήρθε ο Γιούνκερ και μια σε δεξίωση για τους απόδημους. Αυτός που ήταν στην αυλή κ έκανε το poodle για τόσο καιρό είδε να έχω στενές σχέσεις και να διορίζω ΓΔ;».

H μόνη αλήθεια, συνεχίζει ο κ. Παπαδάκης, είναι ότι «με τον Α.Γρηγορίου διατηρούμε φιλική σχέση από τα φοιτητικά μας χρόνια».

«Για να ερμηνεύεις και προφητείες πρέπει τα στοιχεία σου να ναι αληθινά. Οχι πλαστά και ψεύτικα όπου μπορείς να βάλεις ότι ημερομηνία θες. Μαζέψετε τον…Πόση ανοχή;», καταλήγει ο κ. Παπαδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης στην ανάρτησή του έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «σε μήνυμα που φαίνεται να έστειλε ο Δημήτρης Παπαδάκης στον Χριστοδούλου, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρεται ότι «του έταξαν [του Γρηγορίου] τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου δικαιοσύνης».