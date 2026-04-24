Στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια» έφτασαν οι περιφερειακοί εταίροι που θα συμμετέχουν στο γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η επίσκεψη του ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σάρα.

Πρώτος έφθασε ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Μισιέλ Αούν και ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Jasem Mohamed AlBudaiwi. Τρίτος αφίχθηκε ο πριγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας Χουσείν, τέταρτος ο Αλ Σάρα και τελευταίος ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμντέλ Φατάχ αλ Σίσι.