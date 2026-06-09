Δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι θα βρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου, «εάν επιλέξει τον δρόμο της λύσης».

Με παρέμβαση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε ότι τα πράγματα στο Κυπριακό σοβαρεύουν.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, μια νέα άτυπη διάσκεψη προετοιμάζεται μέσα στους επόμενους δύο μήνες και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα κληθούν να μπουν στα βαθιά, εγκαταλείποντας ΜΟΕ και τεχνικά ζητήματα.

«Οπως φαίνεται στην Γενευη θα κριθούν οι πάντες εάν είναι έτοιμοι για μια Στρατηγική Συμφωνία επι της ουσίας. Ροκάνισμα του χρόνου τέλος. Είτε το Κυπριακό προχωρεί προς λύση ή μας μένει το τέλμα και η οριστική διχοτόμηση. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Εάν ο ΠτΔ επιλέξει τον δρόμο της λύσης θα με βρει δίπλα του. Απλός στρατιώτης στον αγώνα της επανένωσης του τόπου μας», έγραψε ο Αβέρωφ.