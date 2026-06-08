Το περιβόητο βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου κλήθηκε να σχολιάσει η Πρόεδρος της Βουλής. Μετά τη συνάντηση της με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, η Αννίτα Δημητρίου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το συγκεκριμένο ζήτημα και απάντησε στους επικριτές της.

Για τα επικείμενα κυβερνητικά νομοσχέδια που αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό και σε άλλα νομοσχέδια που εκκρεμούν. «Μετά τον διαχωρισμό των επιτροπών θα ξεκινήσουν πάραυτα το έργο τους οι Βουλευτές, οι Βουλεύτριες, ως επιβάλλεται, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε, είναι πολλά τα θέματα και είναι κρίσιμα», είπε.

Ερωτηθείσα αν έθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρόταση του επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου για αύξηση των συντάξεων στο ύψος του κατώτατου μισθού, είπε ότι «δεν υπάρχει κανείς που διαφωνεί ότι θα πρέπει να στηριχτούν όσοι το έχουν ανάγκη», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού.

«Αναμένουμε να δούμε την εισήγηση της κυβέρνησης και εκεί θα δουλέψουμε στο τέλος της μέρος. Όμως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, κι αυτό είπαμε ότι θα πρέπει, ειδικά οι χαμηλές και μεσαίες τάξεις να ενισχυθούν», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι εφικτό με βάση το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει, «χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη καταβολή από πλευράς εργοδοτών».

Είπε ότι είναι μία από τις προτεραιότητες τις οποίες «εξαγγείλαμε και αναλύσαμε από πλευράς δικής μας στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διάσκεψης και δεν εκτιμώ ότι υπάρχει πολιτικός σήμερα, ο οποίος δεν συμφωνεί ότι θα πρέπει να στηριχτούν, να ζουν με αξιοπρέπεια συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση επηρεασμό των δαπανών των συνεισφορών για τους άλλους εργαζομένους, είπε.

Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι είναι εφικτή η πρόταση για κατώτατη σύνταξη στα €1.088, είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι με βάση μία αναλογιστική μελέτη την οποία είδαμε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που το συζητήσαμε και χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, είναι εφικτό ή μπορεί να είναι εφικτό».

Εξάλλου, σημείωσε η κ. Δημητρίου, ο στόχος δεν είναι μόνο για φέτος, αλλά σε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο. «Αυτό είναι το οποίο αναμένουμε μέσα και από το νομοσχέδιο να αναλύσουμε», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει τη θέση του Υπουργού Εργασίας ότι δεν μπορούν οι συντάξεις να αυξηθούν κατά 125%, είπε ότι «έχουμε κάνει αρκετές μελέτες», ενώ επανέλαβε ότι το όποιο σχέδιο πρέπει να βασίζεται στο πλεόνασμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και σε ένα πραγματιστικό και ρεαλιστικό πλαίσιο. «Για αυτό λέμε ότι χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, γι’ αυτό είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένας δημόσιος διάλογος με όλους τους επηρεαζόμενους, γι’ αυτό είπαμε ότι αναμένουμε και το νομοσχέδιο του συνταξιοδοτικού», επανέλαβε.

Όμως, σημείωσε, «δεν απαγορεύεται σε κάποιον πολιτικό να λέει τις θεματικές πολιτικές προτεραιότητας που θέλει να δει και στο τέλος της ημέρας δουλειά δική μας είναι να δούμε με ποιο τρόπο αυτό θα είναι εφικτό, χωρίς να είναι εις βάρος πάντοτε της σταθερότητας των δημοσίων οικονομικών», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι θέσφατο στον ΔΗΣΥ.

Κληθείσα να σχολιάσει την κριτική που ασκεί το ΑΚΕΛ για πολιτική του «tiktok», είπε ότι «το ΑΚΕΛ δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Νομίζω ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν κάνει τα πρώτα του βήματα σήμερα. Ο ΔΗΣΥ υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να πορεύεται με πολιτικές θέσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με το να βγαίνουν μπροστά στα μεγάλα και μείζονα ζητήματα του τόπου».

Γι’ αυτό είπε, έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών και «είμαι πραγματικά ευγνώμων και με ταπεινότητα σας το λέω και μόνο ευθύνη νιώθουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα όσα εκκρεμούν». Σημείωσε ότι ο τόπος θέλει συνέργειες για να υλοποιούνται πολιτικές. Ο κόσμος, συνέχισε, «έχει κουραστεί και από τις κραυγές και από την τοξικότητα. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών. Είναι καλά κάποιοι να το λάβουν υπόψιν τους έστω και τώρα».