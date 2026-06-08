Η Πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε για πρώτη φορά όσον αφορά τις απειλές κατά της ζωής της που έφθασαν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ΔΗΣΥ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον ΠτΔ «ακροθιγώς». Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε σχετικά από την Αστυνομία.

«Επιτρέψτε μου για αυτό το θέμα να είμαι πολύ φειδωλή», σημείωσε.

Απαντώντας κατά πόσο αισθάνεται ασφαλής, είπε «βεβαίως αισθάνομαι ασφαλής και πρέπει να αισθάνεται ο κάθε πολιτικός ασφαλής να λέει ελεύθερα την άποψή του. Από ‘κει και έπειτα θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, μετά και από την έρευνα, η οποία θα γίνει».