Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ απάντησαν στη δήλωση του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος εξαπύλυσε χθες επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω της κριτικής που άσκησαν στο ζήτημα της επάρκειας ρεύματος, μετά και τις προχθεσινές διακοπές.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «κατάντησε ανέκδοτο, όταν η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις και επιχειρήματα για να αντιμετωπίσει την αγανάκτηση των πολιτών, ρίχνει μια “ταύτιση” του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ και θεωρεί ότι ξελάσπωσε».

Σημειώνει ότι «με επικοινωνιακές ατάκες δεν επιλύεται το πρόβλημα της ανεπάρκειας ρεύματος. Δυστυχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται με σοβαρούς κινδύνους για τους ευάλωτους πολίτες και με σημαντικό κόστος στην οικονομία».

Καταληκτικά αναφέρει πως «δεν είναι έκπληξη το κατάντημα που μας έφεραν. Για 3 και πλέον χρόνια προειδοποιούσαμε αλλά σκοντάψαμε ξανά στην ασυνεννοησία, την προχειρότητα και την ατολμία της κυβέρνησης».

Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ αναφέρει στην ανακοίνωση του τα εξής:

«Ο Υπουργός Ενέργειας, με μακροσκελέστατη ανάρτησή του αντί να απαντήσει για τις διακοπές ρεύματος και την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ηλεκτρικό σύστημα, επέλεξε τη γνωστή κυβερνητική τακτική. Ότι, δηλαδή, φταίνε όλοι εκτός από την κυβέρνηση που κυβερνά.

Πολλές αναφορές στο παρελθόν, πολλές κατηγορίες προς την αντιπολίτευση και πολλοί αυτοέπαινοι. Τίποτα όμως για τα προβλήματα.

Το ΑΚΕΛ δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν μέσα σε μια νύχτα. Αντίθετα, κατήγγειλε επανειλημμένα τις λανθασμένες αποφάσεις, τις αποτυχίες και τα σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ, στην οποία ο σημερινός Πρόεδρος υπήρξε κορυφαίο στέλεχος και Υπουργός.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν μπορεί να εμφανίζεται άσχετη με το παρελθόν, ιδιαίτερα όταν συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές. Ούτε απαλλάσσεται από τις δικές της ευθύνες. Κυβερνά εδώ και τριάμισι χρόνια, γνώριζε τις ελλείψεις, είχε προειδοποιηθεί για τους κινδύνους και όμως επέδειξε ολιγωρία και ανικανότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις.

Η Κύπρος παραμένει χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς αποθήκευση, χωρίς εφεδρεία και ασφάλεια στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ το κόστος των ενεργειακών ναυαγίων φορτώνεται στους πολίτες.

Η κυβέρνηση ας αφήσει τα μαθήματα προς το ΑΚΕΛ και ας απαντήσει:

• Έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επάρκεια ηλεκτρισμού και ποιο είναι αυτό;

• Πώς θα καλύψει ικανοποιητικά και αξιόπιστα την απώλεια της τεράστιας παραγωγικής ισχύς μετά το 2029;

• Πότε θα είναι έτοιμο το έργο στο Βασιλικό για να μπορεί να δεχθεί ΦΑ;

• Τι σχεδιάζει να κάνει για μείωση του κόστους ηλεκτρισμού;

Το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αλλά η κυβέρνηση αντί να απαντήσει, κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Οι πολίτες όμως θέλουν λύσεις και όχι δικαιολογίες. Αυτοί πληρώνουν ακριβά την κυβερνητική ανικανότητα.»

Δαμιανός: Μετρήστε έργα της διακυβέρνησης σας, όχι ανακοινώσεις

Ο Υπουργός Ενέργειας επανήλθε μετά τις απαντήσεις του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, γράφοντας σε ανάρτηση του τα ακόλουθα:

«Αντί να μετρούν ανακοινώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, όπως κάποιοι επιλέγουν να κάνουν, και άλλοι να επαναλαμβάνουν καταγγελίες χωρίς να αναφέρονται στα πεπραγμένα τους, ας μετρήσουν τα έργα που έγιναν όταν είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια δεν χτίζεται με δηλώσεις και προειδοποιήσεις εκ των υστέρων, αλλά με αποφάσεις, επενδύσεις και υποδομές.

Η Κυβέρνηση δεν κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τα αντιμετωπίζει. Εκείνο που δεν θα επιτρέψουμε είναι η διαγραφή των διαχρονικών ευθυνών όσων είχαν την ευκαιρία να προνοήσουν και δεν το έπραξαν.

Καθώς πλησιάζουν οι Προεδρικές Εκλογές, κάποιοι θα επιλέγουν να επενδύουν στις ανακοινώσεις αντί στις λύσεις. Η ενέργεια δεν παράγεται με δηλώσεις. Παράγεται με έργα. Και τελικά, όλοι κρινόμαστε από τα έργα και τα αποτελέσματά μας.»