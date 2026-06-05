Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για την ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής και προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, έλαβε μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως ανέφερε ο Ονούφριος Κουλλά.

Το πρώτο email:

Το δεύτερο email:

Το τρίτο email:

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, τα email στάλθηκαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ το απόγευμα της 3ης Ιουνίου. Και τα τρία μηνύματα αφορούσαν πιθανή απόπειρα δολοφονίας της κ. Δημητρίου. Σύμφωνα με τον κ. Κουλλά, αμέσως ενημερώθηκε η φρουρά της Προέδρου, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το περιεχόμενο του μηνύματος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως μια τέτοια εγκληματική ενέργεια δεν πρέπει να συμβεί.

Όπως πρόσθεσε, αστυνομικοί μετέβησαν στα γραφεία του κόμματος και παρέλαβαν τα σχετικά στοιχεία, ενώ πλέον οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να εξετάσουν την αξιοπιστία της απειλής και να αποφασίσουν για τυχόν πρόσθετα μέτρα.

Παράλληλα, ο κ. Κουλλά εξέφρασε προβληματισμό για το πώς διέρρευσε η πληροφορία στη δημοσιότητα, αναφέροντας ότι ελάχιστα και έμπιστα πρόσωπα είχαν γνώση των email και αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαρροή δεν προήλθε από το κόμμα. Επίσης ανέφερε ότι ελπίζει να μην προήλθε από την Αστυνομία, κάτι που, όπως είπε, θα πρέπει να διερευνηθεί.

Σε ερώτηση για το αν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την κ. Δημητρίου, απάντησε πως δεν έχει σχετική ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να έχουν γίνει διακριτικές κινήσεις από τις Αρχές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα και εξέφρασε την ευχή τα συγκεκριμένα email να αποδειχθούν ψευδή, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Πώς τοποθετείται η Αστυνομία

Η Αστυνομία αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελλόμενες απειλές εναντίον της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα.

Χθες βράδυ, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο οι καταγγελλόμενες απειλές όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση.

Για σκοπούς προστασίας των εξετάσεων, δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο.

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές εναντίον οποιουδήποτε προσώπου τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης και διερευνάται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις.